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Газзаев выступил за расширение РПЛ: что ждёт российский футбол?

Валерий Газзаев: В РПЛ должно быть 18 команд
1:25
Спорт

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о необходимости увеличения числа участников Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На данный момент в лиге выступают 16 клубов, но Газзаев считает, что их должно быть 18.

Валерий Газзаев
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерий Газзаев

"Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА", — сказал Газзаев на "Матч ТВ".

Кроме того, текущая изоляция может стать дополнительным аргументом в пользу расширения лиги, добавил тренер.

Относительно скандалов в межсезонье, Газзаев отметил, что они являются неотъемлемой частью футбола. Он также напомнил, что переход на систему "осень-весна" был осуществлён для соответствия европейской модели и удобства участия в еврокубках.

Валерий Газзаев занимал должность главного тренера ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год. Под его руководством клуб добился значительных успехов, трижды становясь чемпионом России, четыре раза выигрывая Кубок России и дважды — Суперкубок. Также ЦСКА одержал победу в Кубке УЕФА в сезоне 2004/2005.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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