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Почему вы зря игнорируете скакалку — мощная тренировка без вложений

Прыжки на скакалке признаны эффективной кардиотренировкой — рекомендации
3:44
Спорт

Вы до сих пор думаете, что скакалка — это только для школьных перемен? Пора взглянуть на неё по-новому. Этот скромный инвентарь способен заменить час в спортзале, помочь сбросить вес и зарядить тело энергией. И всё это — без дорогих абонементов и тренажёров.

Прыжки на скакалке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки на скакалке

Скиппинг (так на профессиональном языке называются прыжки со скакалкой) давно перестал быть просто развлечением. Это полноценная кардионагрузка, тренировка координации, дыхания, мышц и даже настроения.

Зачем прыгать на скакалке

Кардиоупражнения со скакалкой — это:

  • Укрепление мышц ног и тела в целом
  • Снижение веса (до 1000 калорий в час!)
  • Развитие выносливости и координации
  • Улучшение кровообращения
  • Борьба с целлюлитом — без обёртываний и массажа

К тому же, занятия доступны всем: прыгать можно на улице, в квартире или даже во время отпуска на пляже.

Главный плюс скакалки — в её доступности. Никаких громоздких тренажёров, сложных программ и ограничений по месту. Просто бери и прыгай.

Кому скакалка может навредить

Есть состояния, при которых стоит отказаться от скиппинга:

  • Травмы опорно-двигательного аппарата
  • Болезни суставов или сердца
  • Вес более 100 кг
  • Недавние переломы или повреждения коленей
  • Проблемы с давлением

Важно: не прыгайте сразу после еды — подождите хотя бы час. Иначе тошнота и головокружение обеспечены.

Выбираем "ту самую" скакалку

Длина скакалки — ключ к комфорту. Есть три стандартных варианта: 2,4 м, 2,7 м и 3 м. Подбирать её лучше вживую. Встаньте на центр скакалки одной ногой и натяните ручки вверх — они должны доходить до подмышек.

Ориентируйтесь на рост:

  • до 152 см — 210 см
  • 152-167 см — 250 см
  • 167-183 см — 280 см
  • выше 183 см — 310 см

Типы скакалок:

  • Обычная — для дома, новичков, бюджетный и простой вариант.
  • Скоростная — для тех, кто хочет сбросить вес быстрее.
  • С утяжелением — подходит для наращивания мышц, не для начинающих.
  • Электронная — считает калории, прыжки, время. Подходит для регулярных занятий.

Как правильно прыгать

Чтобы не навредить себе и получить максимум пользы:

  1. Разминка обязательна
    Несколько наклонов, приседаний, лёгкий бег или ходьба помогут разогреть тело и подготовить суставы.
  2. Контроль спины и дыхания
    Спину держите прямо, смотрите вперёд. Не сутультесь, не наклоняйтесь.
  3. Работают запястья, не локти
    Руки прижаты к корпусу, вращение идёт от кистей.
  4. Отрывайтесь от пола легко
    Прыжки на 2-4 см, касаясь пола только носками.
  5. Начинайте с малого
    10 минут через день — отличный старт. Постепенно увеличивайте до 1 часа.

Если устали раньше времени, положите скакалку и продолжите двигаться без неё. Главное — выдержать заданное время.

Важный совет

Эффект будет только при регулярности. Без систематических тренировок скакалка останется просто верёвкой. Пусть ваше тело успевает восстанавливаться — прыжки через день — оптимальный график.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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