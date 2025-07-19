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Упражнения, которые заставят тело работать на максимум без снарядов

Тренеры назвали преимущества круговых тренировок для похудения
3:13
Спорт

Знаете ли вы, что для эффективной тренировки не нужен спортзал, куча оборудования и часы свободного времени? Всё, что действительно требуется — это 20-30 минут, немного свободного места и готовность попотеть. Добро пожаловать в мир круговых тренировок — одного из самых эффективных способов прокачать тело и сбросить лишний вес прямо дома.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

Что такое круговая тренировка

Классическая круговая тренировка — это последовательность высокоинтенсивных упражнений, нацеленных на разные группы мышц. Каждое упражнение сменяется другим с минимальным перерывом — не больше 30 секунд. Один полный цикл — это круг. Далее можно повторить всё сначала.

Принцип простой: после упражнения на одну мышечную группу даётся задание на другую. Например, сначала отжимания — работают грудные и трицепс, затем приседания — мышцы ног, пока верхняя часть тела отдыхает.

Почему круговые тренировки так популярны

Причин сразу несколько:

  • Сжигают жир: Во время выполнения пульс держится в жиросжигающей зоне.
  • Формируют рельеф: За счёт высокой интенсивности мышцы быстро приходят в тонус.
  • Улучшают дыхалку: Вы будете меньше задыхаться даже при беге на автобус.
  • Тренируют сердце: Отличная кардионагрузка.
  • Развивают координацию: Быстрая смена упражнений включает мозг в работу.
  • Доступны каждому: Всё, что нужно — немного свободного пространства и мотивации.

Самое приятное — никакого инвентаря. Только вы и собственное тело. Отличная сделка, правда

Домашняя круговая тренировка без оборудования

Первая тренировка — пробная. Действуем без фанатизма: в умеренном темпе, внимательно прислушиваясь к своему телу. Со временем можно увеличивать число повторов и кругов.

Пример прост3ой тренировки (2 круга):

Разминка — 3 минуты (махи руками, шаги на месте, лёгкий бег).

Первый круг:

  • Приседания
  • Отжимания
  • Скручивания
  • Бег на месте
  • Касания плеч в планке
  • Прыжки в стороны

Заминка: дыхательные упражнения, растяжка.

Повторите второй круг по той же схеме.

  • Идеальное количество повторов: 15-20 на каждое упражнение
  • Перерывы: до 30 секунд между упражнениями, 2-3 минуты между кругами

Подходит ли это всем

Если вы совсем новичок или имеете проблемы с сердцем, лучше не начинать с интенсивного темпа. Попробуйте щадящий вариант, сосредоточьтесь на технике. Помните: даже самая лёгкая круговая тренировка — это уже шаг к здоровому телу.

Регулярность решает всё. Занимайтесь 2-3 раза в неделю, и вы точно увидите результат.

Главное — начать

Круговые тренировки — это как карманный тренажёрный зал. Минимум затрат, максимум пользы. Поставьте таймер, включите музыку — и начните свой путь к лучшей версии себя уже сегодня.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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