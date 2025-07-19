Тело давно лежит в кровати, а мозг ещё в офисе: как выключиться за 10 минут — вечерняя техника сна

Упражнения для сна: 5 техник расслабления от инструкторов йоги

4:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Иногда даже восемь часов сна не дают нужного ощущения отдыха. Знакомо? Качественный сон можно вернуть, если добавить в вечерний ритуал несколько несложных упражнений. Они не только расслабляют тело, но и мягко готовят психику ко сну.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Лучшие упражнения перед сном в домашних условиях

Эти движения не требуют особой физподготовки и подойдут абсолютно всем — главное, выполняйте их без спешки, в спокойной обстановке.

1. Наклоны вперед сидя

Это упражнение одновременно растягивает, заземляет и расслабляет.

Как делать:

Сядьте на пол, вытяните ноги перед собой. На вдохе потянитесь вверх, на выдохе — плавно уходите в наклон. Постарайтесь задержаться в позе "складочки" на 1-2 минуты. Не стремитесь сразу лечь на ноги — важно почувствовать расслабление, а не растяжку до боли. Если под коленями сильно тянет — слегка согните ноги. Повторите 6-8 раз.

2. Кошка-корова

Классическое йоговское упражнение, которое отлично работает на расслабление позвоночника и нервной системы.

Как делать:

Встаньте на четвереньки. На вдохе — прогиб в пояснице, взгляд вверх. На выдохе — округлите спину, втяните живот, посмотрите вниз. Главное — двигайтесь в ритме дыхания. Повторите 8-10 раз, медленно и осознанно.

3. Скрутка лежа

Отлично снимает накопленное за день напряжение в спине.

Как делать:

Лягте на спину. Одну ногу согните и прижмите к груди, затем опустите колено в противоположную сторону. Руки раскиньте в стороны. Задержитесь в этом положении 1-2 минуты. Потом — смените сторону. Дополнительно можно сделать перекаты с круглой спиной из стороны в сторону.

4. Ноги на стену

Простое, но очень эффективное упражнение. Помогает при отеках, усталости, тяжести в ногах.

Как делать:

Лягте у стены и закиньте ноги вверх, прямо на стену. Под таз можно подложить подушку для комфорта. Руки расслаблены, ладони вверх. Оставайтесь в этом положении 5-10 минут, сосредоточьтесь на ощущениях — напряжение будет буквально "утекать" из тела.

5. Поза ребенка

Поза глубокой перезагрузки — особенно полезна после напряженного дня.

Как делать:

Сядьте на пятки, разведите колени в стороны. Лоб положите на пол или мягкую подушку, руки вытяните вперед. Дышите глубоко, спокойно. Задержитесь на 1-2 минуты, или дольше, если чувствуете, что тело хочет остаться.

Что еще помогает лучше спать, кроме упражнений

Хорошее дополнение к вечерней практике — дыхание по методу 4-7-8. Это простой, но очень действенный способ "переключить" тело в режим отдыха.

Как делать:

Вдох через нос — 4 счета

Задержка дыхания — 7 счетов

Медленный выдох через рот — 8 счетов

Повторите 4-6 раз. Лучше всего делать это уже в постели или сидя в удобном кресле. Первое время дыхание может даваться с трудом, но с практикой оно станет естественным.

Как усилить эффект от вечернего комплекса

Чтобы расслабление было глубоким, важно создать правильную атмосферу. Затемненное освещение, спокойная музыка или звуки природы помогут телу быстрее настроиться на отдых. Старайтесь делать эту тренировку каждый вечер — это создаст устойчивую ассоциацию со сном.

Занимайтесь медленно, с полным вниманием к ощущениям. Вечерняя практика — это не просто гимнастика, а способ позаботиться о себе и своем состоянии. Всего 10-15 минут — и вы уснете крепко, а проснетесь по-настоящему отдохнувшими.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

