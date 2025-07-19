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Сделали три круга, встали у бортика — и считаете, что похудели: ошибка, которую совершают все

Тренер назвал главные ошибки при плавании для похудения
4:25
Спорт

На первый взгляд кажется, что плавание — идеальный способ сбросить вес. Работают все группы мышц, суставы не перегружаются, тренировочный процесс проходит комфортно. Но всё не так просто. Оказывается, чтобы плавание действительно помогло худеть, одного нахождения в воде недостаточно.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Плавание — отличный способ тратить калории, особенно если человек владеет техникой. Работает все тело, нагрузка мягкая, а риск травм минимален. Но это не значит, что любой заплыв = минус килограмм на весах.

Только уверенное плавание с хорошей техникой, с контролем пульса и без длительных пауз может запустить процесс жиросжигания. Просто плескаться в бассейне — бесполезно.

Баттерфляй — самый прожорливый стиль

Больше всего калорий сжигается при баттерфляе — за полчаса до 500 ккал. Но есть нюанс: этот стиль требует серьезной физической подготовки и хорошей техники, поэтому большинству новичков он попросту не под силу.

"Самый затратный стиль — баттерфляй. За полчаса можно сжечь до 500 калорий. Но это очень силовая техника, её почти никто из любителей не осваивает", — поясняет тренер.

Более реалистичный вариант — кроль. При средней интенсивности он "съедает" около 450 калорий в час, если не зависать у бортиков и держать пульс в диапазоне 100-130 ударов в минуту. Лучшая стратегия — интервальные тренировки с чередованием темпов и стилей.

"Если вы комбинируете кроль, брасс, дельфин и спину, подключаете разные группы мышц, результат будет лучше", — добавляет эксперт.

После плавания голод не в шутку

Бассейн усиливает аппетит сильнее, чем тренировки в зале. Организму нужно согреваться, а сопротивление воды — в 12 раз выше, чем у воздуха. Всё это требует больших энергетических затрат. Аппетит после бассейна — зверский. Это правда.

Из-за этого особенно важно не "отъедать" все потраченные калории булочкой с кофе сразу после тренировки.

Бег помогает худеть быстрее

Звучит неожиданно, но бег может быть эффективнее для похудения. Всё из-за техники. Бегать умеют почти все. Плавать — нет. Поэтому человек приходит в бассейн, немного поплескался, встал у бортика и через 15 минут думает, что он "тренировался". На деле — нет.

Без уверенного плавания, правильного дыхания и поддержания нужного пульса — калории почти не расходуются.

Сколько и как часто плавать, чтобы похудеть

Начните с 3 тренировок в неделю по 45-60 минут. Важно следить за пульсом (100-130 ударов), чередовать стили, не плавать в одном темпе и не делать длинных пауз. Одно занятие в неделю не даст результата. Тут важно именно войти в ритм. И параллельно привести в порядок питание и режим сна.

Бассейн или открытая вода

Для сжигания калорий — разницы почти нет. Но в бассейне проще соблюдать технику и ритм: вода теплая, есть бортики, видно дно. Открытая вода сложнее психологически и технически — это может снижать эффективность у новичков.

Главные ошибки новичков

Одна из частых ошибок — считать, что просто пребывание в воде уже сжигает жир. Увы, это не так. Если вы стоите у бортика или плывёте брассом с головой над водой — никакого жиросжигания не происходит. Это скорее релакс, чем фитнес. Чтобы был результат — надо именно плыть.

Вторая ошибка — пренебрежение питанием. За час можно потратить 400 калорий, но вернуть их за 5 минут — запросто.

С чего начать, если никогда не плавал

Перед тем как искать бассейн, наладьте питание и сон. Без дефицита калорий и восстановления нет смысла говорить о похудении.

Начинать стоит с тренером. Не бойтесь показаться неуклюжим — гораздо важнее регулярно и грамотно тренироваться. Только тогда плавание действительно поможет изменить фигуру.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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