Растяжка против деменции: каждый тип спорта действует на мозг по-своему — как сочетать их правильно

Как регулярные тренировки влияют на здоровье мозга и общее самочувствие?
"При тренировках запускаются разнообразные биохимические процессы. Любое движение полезно мозгу. Но максимальный эффект дает комбинация активностей", — отметил врач.
"Все виды физической активности поддерживают тело целиком: и мышцы, и суставы, и сердце, и мозг. Причем каждая отдельная тренировка воздействует на мозг особым образом", — добавил специалист.
Прощаев также подчеркнул неожиданную связь между тренировками и состоянием кишечной микрофлоры. Физическая активность меняет состав бактерий в кишечнике, а здоровая микробиота напрямую поддерживает функции мозга.
Полезные бактерии, например, участвуют в выработке серотонина — гормона радости. До 90% его вырабатывается не в мозге, а именно в кишечнике. Вот почему после тренировки настроение улучшается, а аппетит снижается.
Допустим, вы планировали съесть огромный торт, а потренировались, и после вам этот огромный торт уже не хочется, а достаточно небольшого кусочка печенья с чаем. Это работает пептид YY, который вырабатывается микробиотой кишечника под влиянием физической нагрузки.
Он так влияет на центры аппетита в головном мозге, что помогает быстрее достичь чувства насыщения меньшим объемом пищи. Это отличная профилактика ожирения и сахарного диабета второго типа
Умеренные тренировки — это ещё и естественная защита от хронических воспалений. Организм начинает вырабатывать специальные белки — экзеркины. Они гасят скрытое воспаление, которое с возрастом становится фоновым и способствует развитию таких болезней, как гипертония, диабет второго типа, остеоартрит и остеопороз.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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