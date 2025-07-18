Растяжка против деменции: каждый тип спорта действует на мозг по-своему — как сочетать их правильно

Физическая активность укрепляет мозг, микробиоту и снижает аппетит

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Как регулярные тренировки влияют на здоровье мозга и общее самочувствие?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя тренировка

"При тренировках запускаются разнообразные биохимические процессы. Любое движение полезно мозгу. Но максимальный эффект дает комбинация активностей", — отметил врач.

Как разные виды активности действуют на мозг

Аэробные упражнения (бег, плавание, велосипед) усиливают приток кислорода и питательных веществ к мозгу за счет улучшенного кровообращения. Это питательная поддержка, необходимая для ясного мышления и памяти. Силовые нагрузки не только укрепляют тело, но и повышают активность серого вещества. Они способствуют ускоренному прохождению нервных сигналов, благодаря чему улучшается координация между мышцами и управляющими ими нейронами. Гибкость и баланс — не менее важны. Эти тренировки активируют зоны мозга, отвечающие за равновесие и пространственное ориентирование. Они особенно полезны в профилактике возрастных изменений.

"Все виды физической активности поддерживают тело целиком: и мышцы, и суставы, и сердце, и мозг. Причем каждая отдельная тренировка воздействует на мозг особым образом", — добавил специалист.

Микробиота, аппетит и гормон радости

Прощаев также подчеркнул неожиданную связь между тренировками и состоянием кишечной микрофлоры. Физическая активность меняет состав бактерий в кишечнике, а здоровая микробиота напрямую поддерживает функции мозга.

Полезные бактерии, например, участвуют в выработке серотонина — гормона радости. До 90% его вырабатывается не в мозге, а именно в кишечнике. Вот почему после тренировки настроение улучшается, а аппетит снижается.

Допустим, вы планировали съесть огромный торт, а потренировались, и после вам этот огромный торт уже не хочется, а достаточно небольшого кусочка печенья с чаем. Это работает пептид YY, который вырабатывается микробиотой кишечника под влиянием физической нагрузки.

Он так влияет на центры аппетита в головном мозге, что помогает быстрее достичь чувства насыщения меньшим объемом пищи. Это отличная профилактика ожирения и сахарного диабета второго типа

Защитный эффект против воспалений и старения

Умеренные тренировки — это ещё и естественная защита от хронических воспалений. Организм начинает вырабатывать специальные белки — экзеркины. Они гасят скрытое воспаление, которое с возрастом становится фоновым и способствует развитию таких болезней, как гипертония, диабет второго типа, остеоартрит и остеопороз.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

