Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США: что стоит за ростом в 660%
Плавитесь от жары? Не сдавайтесь: даже в знойные дни можно тренироваться безопасно
Стеновые панели для кухни: виды, особенности и советы по выбору
ВОЗ: комар остаётся самым опасным животным на планете — более 1 млн жертв в год
В июле капусту защищают от жары раствором с борной кислотой и йодом
Почему инвесторы забывают о главном: секрет успеха гостиницы в её прачечной
Названы 10 авто с наибольшим падением цены — в списке четыре Tesla
Полярный вихрь меняет поведение из-за таяния арктических льдов
Соль за 15 минут до жарки поможет сохранить форму рыбы

Революция в футболе к ЧИ-2026: IFAB хочет внести изменения в работу системы VAR

Порядок исполнения пенальти могут пересмотреть
1:09
Спорт

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в работу системы VAR, а также в порядок исполнения пенальти во время матчей.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Хотят запретить атакующей команде предпринимать дальнейшие действия после того, как вратарь отразил гол. Эта тема уже обсуждалась.

Сторонники изменений считают, что команда, выполняющая удар, уже имеет достаточное преимущество, и это поможет избежать нарушений при преждевременном входе игроков в штрафную площадь.

Рассматривается возможность расширения полномочий VAR, включив в них угловые удары и вторую жёлтую карточку. Обсуждение изменения полномочий VAR уже состоялось на высоком уровне, но окончательное решение ожидается на ежегодном собрании IFAB в марте. Идея предоставления VAR дополнительных полномочий для вмешательства в решения судей получила широкую поддержку.

Все изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года, к началу чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Уточнения

Пена́льти (англ  penalty kick), также известный под названиями оди́ннадцатиметро́вый удар или двенадцатия́рдовый удар — специально назначаемый в футболе в качестве штрафа или наказания удар по воротам, защищаемым только вратарём, с расстояния 11 метров (в странах, использующих английскую систему измерений — 12 ярдов) от линии ворот.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Приоритеты в области технологий и дизайна: сколько зарабатывают в Nike
Несмываемый кондиционер — правила использования для защиты волос
Николай Бурляев заявил, что Алла Пугачёва сможет вернуться в Россию, если попросит прощения
Подкормка смородины в июле влияет на закладку урожая следующего года
Питомцы ложатся на кресло или кровать владельца для укрепления связи
Раскрыты причины, почему во Франции местные жители не бунтуют против туристов
Названы 3 тактики для улучшения тренировки мышц живота и получения рельефного пресса
Электромобили выдерживают: VW ID.3 подтвердил эффективность даже после износа
В Мьянме зафиксировано уникальное явление во время землетрясения
Регулярная ходьба снижает риск диабета и инфаркта — данные исследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.