Революция в футболе к ЧИ-2026: IFAB хочет внести изменения в работу системы VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в работу системы VAR, а также в порядок исполнения пенальти во время матчей.
Хотят запретить атакующей команде предпринимать дальнейшие действия после того, как вратарь отразил гол. Эта тема уже обсуждалась.
Сторонники изменений считают, что команда, выполняющая удар, уже имеет достаточное преимущество, и это поможет избежать нарушений при преждевременном входе игроков в штрафную площадь.
Рассматривается возможность расширения полномочий VAR, включив в них угловые удары и вторую жёлтую карточку. Обсуждение изменения полномочий VAR уже состоялось на высоком уровне, но окончательное решение ожидается на ежегодном собрании IFAB в марте. Идея предоставления VAR дополнительных полномочий для вмешательства в решения судей получила широкую поддержку.
Все изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года, к началу чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
Пена́льти (англ penalty kick), также известный под названиями оди́ннадцатиметро́вый удар или двенадцатия́рдовый удар — специально назначаемый в футболе в качестве штрафа или наказания удар по воротам, защищаемым только вратарём, с расстояния 11 метров (в странах, использующих английскую систему измерений — 12 ярдов) от линии ворот.
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