Революция в футболе к ЧИ-2026: IFAB хочет внести изменения в работу системы VAR

Порядок исполнения пенальти могут пересмотреть

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в работу системы VAR, а также в порядок исполнения пенальти во время матчей.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Хотят запретить атакующей команде предпринимать дальнейшие действия после того, как вратарь отразил гол. Эта тема уже обсуждалась.

Сторонники изменений считают, что команда, выполняющая удар, уже имеет достаточное преимущество, и это поможет избежать нарушений при преждевременном входе игроков в штрафную площадь.

Рассматривается возможность расширения полномочий VAR, включив в них угловые удары и вторую жёлтую карточку. Обсуждение изменения полномочий VAR уже состоялось на высоком уровне, но окончательное решение ожидается на ежегодном собрании IFAB в марте. Идея предоставления VAR дополнительных полномочий для вмешательства в решения судей получила широкую поддержку.

Все изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года, к началу чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Уточнения

Пена́льти (англ penalty kick), также известный под названиями оди́ннадцатиметро́вый удар или двенадцатия́рдовый удар — специально назначаемый в футболе в качестве штрафа или наказания удар по воротам, защищаемым только вратарём, с расстояния 11 метров (в странах, использующих английскую систему измерений — 12 ярдов) от линии ворот.



