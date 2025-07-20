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Лего на животе: эти 3 тактики в тренировке помогут прокачать пресс на 100 процентов

Названы 3 тактики для улучшения тренировки мышц живота и получения рельефного пресса
1:45
Спорт

Как и любая другая группа мышц, пресс требует интенсивной стимуляции с последующим отдыхом. Например, тренировка из трёх подходов, которая утомляет мышцы, требует восстановления от 48 до 72 часов. Игнорирование этого периода восстановления может даже ухудшить результаты.

Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Более того, если вы без труда тренируете пресс каждый день, это признак того, что интенсивность слишком низкая.

Ниже приведены несколько советов, которые помогут повысить эффективность тренировок пресса.

Забудьте о 30-минутных тренировках только для пресса

Слишком длинные тренировки часто снижают качество, поскольку сложно поддерживать необходимую интенсивность в течение такого времени. Результат? Плохо выполненные движения для достижения большого количества повторений — полная противоположность тому, что нужно любой мышце.

Увеличивайте амплитуду движения, а не вес

Расширение амплитуды движения важнее, чем увеличение веса. Например, при выполнении упражнений на пресс вместо того, чтобы поднимать только плечи, нужно поднимать среднюю часть спины, чтобы нагрузить пресс. Это увеличивает усилие и результат. Использование наклонных скамей также помогает дополнительно нагрузить мышцы.

Вернитесь к основам (и делайте это правильно)

Классические упражнения, такие как планка, скручивания, велосипедные скручивания и приседания, действительно эффективны и имеют преимущество в том, что их легко выполнять при правильной технике. Никаких трюков или замысловатой хореографии: главное — чувствовать работу мышц.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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