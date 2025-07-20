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Из-зачего болят мышцы после тренировки? Этот вид боли должен насторожить

Эксперт развеял мифы о боли в мышцах после усердной тренировки
2:08
Спорт

Несмотря на то, что это частое и довольно распространённое явление, оно всё же вызывает много вопросов: означает ли это, что тренировка прошла успешно или была перегружена? Стоит ли продолжать тренировки или лучше остановиться, пока боль не утихнет?

Приседания в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания в зале

Во-первых, важно отличать отсроченную боль от острой боли и мышечных травм.

По словам специалиста по физическому воспитанию Эвертона Кривоя, крепатура характеризуется дискомфортом, который появляется через 12-24 часа после физической нагрузки и обычно достигает пика через 24-72 часа, постепенно исчезая в течение последующих дней.

Эта боль отличается от острой боли, которая возникает во время или сразу после физической нагрузки и, как правило, быстро стихает. Она также отличается от острых мышечных травм, таких как растяжения или разрывы, которые возникают внезапно, интенсивны, локализованы и обычно возникают во время физической нагрузки, часто сопровождаясь ощущением хруста, щелчков или разрывов.

Мышечная боль с отсроченным началом более продолжительная и диффузная, обычно затрагивает крупные мышечные области. Она особенно часто возникает при более интенсивных, чем обычно, тренировках или при освоении нового движения, к которому тело ещё не привыкло.

Упражнения, связанные с эксцентрическими сокращениями, когда мышца удлиняется с одновременным приложением силы, например, при приседании или беге под гору, особенно подвержены возникновению боли такого типа.

Один из главных мифов о мышечной боли с отсроченным проявлением заключается в том, что она свидетельствует о хорошо выполненной или более эффективной тренировке.

Эксперт поясняет, что прямой связи между ощущением боли и достижением лучших результатов нет.

"К сожалению, мы путаем идею "нет боли — нет роста". Но можно наращивать силу и мышечную массу, не испытывая боли", — уверяет он.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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