Идеальная тренировка для дома: эти упражнения прокачают все мышцы тела

Сильные мышцы и подтянутое тело гарантируют эти простые упражнения

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Поднимать сумки с продуктами, подниматься по лестнице, нести детей или толкать мебель: все это повседневные действия, требующие функциональной силы — вида физической подготовки, ориентированного на реальные возможности.

Фото: freepik приседания

Функциональные силовые тренировки предназначены именно для этой цели: улучшить работу организма в естественных, полезных движениях в повседневной жизни, одновременно интегрируя несколько физических способностей: силу, мощность, равновесие, подвижность и координацию.

Этот вид тренировок зародился в физиотерапии как форма реабилитации, но быстро завоевал популярность в спортзалах благодаря своей эффективности. Он делает акцент на динамических многосуставных упражнениях с движениями, имитирующими реальные задачи, такие как приседания, жимы и выпады.

Функциональный тренинг комплексно развивает различные физические возможности. Это делает его отличной альтернативой для тех, кто стремится к общему здоровью, профилактике травм и повышению физической работоспособности вне спортзала.

Как работает силовой тренинг?

В отличие от традиционных силовых тренировок, которые, как правило, изолируют группы мышц с помощью специального оборудования (например, тренировки бицепсов на тренажере), функциональный тренинг предлагает комплексные упражнения с использованием собственного веса или простых аксессуаров, таких как гантели, канаты, мячи, эспандеры и гири.

Используются разнообразные универсальные материалы (конусы, лестницы для развития ловкости, перекладины).

Среди наиболее распространенных упражнений:

Приседания;

Отжимания;

Подтягивания;

Бёрпи;

Выпады;

Прыжки со скамьи;

Бег по конусу или лестнице;

Планка и функциональные скручивания.

Эти упражнения активизируют мышцы кора, улучшают осанку, подвижность и общую силу.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

