Как в 50 лет выглядеть на 25: это упражнение заметно улучшит вашу фигуру

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Физиотерапевт Лилли Сабри предложила комплекс упражнений для укрепления мышц корпуса
1:27
Спорт

Не у всех есть время ходить в спортзал, но большинство из нас может найти пять минут, чтобы немного подвигаться.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Прерывание длительных периодов бездеятельности короткими всплесками активности называется "перекусами для тренировок", и это имеет множество преимуществ, например, повышает уровень энергии в течение дня.

"Я обожаю перекусы для тренировок, особенно тем, у кого сидячая работа, потому что легко выкроить пять минут пару раз в день, но не всегда легко выбраться в спортзал на 30 минут", — говорит персональный тренер Тара Де Леон.

Небольшие, но частые перерывы в движении, особенно если вы занимаетесь кардионагрузкой, например, ходьбой, могут помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Если вам нужна быстрая тренировка, которая проработает мышцы средней части тела, попробуйте эту пятиминутную глубокую тренировку корпуса от инструктора по пилатесу и физиотерапевта Лилли Сабри.

Она задействует такие мышцы, как поперечная мышца живота (боковые мышцы живота), многораздельные мышцы (мышцы, поддерживающие позвоночник) и мышцы тазового дна.

Упражнения:

  • Боковые скручивания
  • Ягодичный мостик
  • Кошка-корова
  • Боковая планка.

Выполняете каждое упражнение в течение 30 секунд, прежде чем переходить к следующему.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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