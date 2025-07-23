Осанка улучшится уже через пару недель — если делать эти три простых упражнения

Современный ритм жизни приводит к проблемам с осанкой — мышцы спины ослабевают, появляются перенапряжение и боли. По мнению фитнес‑тренера Ольги Дерендеевой, три простых упражнения помогут укрепить глубокие мышцы спины и заметно улучшить осанку всего за несколько недель.
Исходное положение — лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, стопы прижаты к полу. Поочерёдно сгибайте одну руку к тазу, а другую тяните вперёд в расслабленном темпе. При этом лобковая кость должна быть прижата к полу — это защищает поясницу от лишней нагрузки.
Лёжа на животе, ладони сводятся за спиной в районе лопаток. Одна рука двигается вперёд, другая — назад. Это упражнение раскрывает плечевой сустав, способствует активации верхней части спины и улучшает мобильность грудного отдела.
Исходное положение — лёжа на животе, руки соединены на крестце. На выдохе приподнимайте плечи и голову, прогибаясь в грудном отделе. Задержитесь в этом положении, сведите лопатки и направьте руки в сторону пяток.
Выполняйте каждое упражнение по 10-15 повторений ежедневно
Первые улучшения осанки возможны уже через 2-3 недели
Разминайтесь перед тренировкой — подойдут суставная гимнастика или лёгкое кардио
Следите за техникой: не тянитесь шеей вперёд, сохраняйте нейтральное положение позвоночника, активируйте мышцы спины
Они активируют глубокие мышцы-стабилизаторы, раскрывают грудную клетку и возвращают корпусу правильное положение. Комплекс подойдёт как новичкам, так и людям, ведущим сидячий образ жизни.
Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.