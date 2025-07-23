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Осанка улучшится уже через пару недель — если делать эти три простых упражнения

Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
2:16
Спорт

Современный ритм жизни приводит к проблемам с осанкой — мышцы спины ослабевают, появляются перенапряжение и боли. По мнению фитнес‑тренера Ольги Дерендеевой, три простых упражнения помогут укрепить глубокие мышцы спины и заметно улучшить осанку всего за несколько недель.

Тренировка
Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка

Простое плавание лёжа на животе для восстановления правильного положения плечевого пояса

Исходное положение — лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, стопы прижаты к полу. Поочерёдно сгибайте одну руку к тазу, а другую тяните вперёд в расслабленном темпе. При этом лобковая кость должна быть прижата к полу — это защищает поясницу от лишней нагрузки.

Сведение рук за спиной — для раскрытия грудной клетки и активации мышц лопаток

Лёжа на животе, ладони сводятся за спиной в районе лопаток. Одна рука двигается вперёд, другая — назад. Это упражнение раскрывает плечевой сустав, способствует активации верхней части спины и улучшает мобильность грудного отдела.

Подъём плеч и головы в положении лёжа на животе для проработки грудного и поясничного отдела

Исходное положение — лёжа на животе, руки соединены на крестце. На выдохе приподнимайте плечи и голову, прогибаясь в грудном отделе. Задержитесь в этом положении, сведите лопатки и направьте руки в сторону пяток.

Простые рекомендации для эффективной практики и максимального результата

  • Выполняйте каждое упражнение по 10-15 повторений ежедневно

  • Первые улучшения осанки возможны уже через 2-3 недели

  • Разминайтесь перед тренировкой — подойдут суставная гимнастика или лёгкое кардио

  • Следите за техникой: не тянитесь шеей вперёд, сохраняйте нейтральное положение позвоночника, активируйте мышцы спины

Почему эти упражнения работают независимо от возраста и уровня подготовки

Они активируют глубокие мышцы-стабилизаторы, раскрывают грудную клетку и возвращают корпусу правильное положение. Комплекс подойдёт как новичкам, так и людям, ведущим сидячий образ жизни.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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