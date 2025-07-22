Разминка между письмами и звонками: короткие перерывы для тонуса и бодрости

Тренер Елена Соболь: упражнения на рабочем месте снижают боли в шее и спине

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Офисный стиль жизни часто приводит к напряжению в области шеи, спины и таза — фитнес‑тренер Елена Соболь утверждает, что простой комплекс упражнений в течение дня может помочь избежать этих проблем.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка работает за нотубуком

Какие упражнения помогают снять напряжение в шее и вернуть гибкость за рабочим столом

Начните с плавных поворотов головы влево, вправо, затем вверх и вниз. Приподнимите плечи, задержитесь на пару секунд и опустите их. Эти движения помогают разгрузить шею и активировать кровообращение.

Упражнения, чтобы расслабить спину и восстановить осанку после долгого сидения

Наклонитесь вниз, расслабьте руки и задержитесь в таком положении на 30 секунд — это поможет вытянуть позвоночник и снять нагрузку. Вторая опция — сидя на стуле, повернуть корпус влево и вправо, выполняя мягкое вращение для мышц поясницы.

Как укрепить тазобедренную область и улучшить кровообращение без приседов

Если колени здоровы, выполните 15-20 приседаний — это активизирует тазобедренную зону. При проблемах с коленями замените приседания вращательными движениями таза по часовой стрелке и обратно — это мягкая, но эффективная альтернатива.

Когда и как часто нужно делать эти упражнения в течение рабочего дня

Рекомендуется делать короткую разминку минимум пять раз в день по 5-7 минут. Даже небольшие перерывы помогут снизить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и зарядить энергией.

Почему важно включать такие упражнения в ежедневный режим офисной работы

Сидячая работа приводит к застойным явлениям, болям и снижению тонуса мышц. Регулярная активация шеи, спины и таза помогает предупредить остеохондроз, боли и дискомфорт, а также повышает общее самочувствие.

Уточнения

Ше́я - часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

