Разминка между письмами и звонками: короткие перерывы для тонуса и бодрости

Офисный стиль жизни часто приводит к напряжению в области шеи, спины и таза — фитнес‑тренер Елена Соболь утверждает, что простой комплекс упражнений в течение дня может помочь избежать этих проблем.
Начните с плавных поворотов головы влево, вправо, затем вверх и вниз. Приподнимите плечи, задержитесь на пару секунд и опустите их. Эти движения помогают разгрузить шею и активировать кровообращение.
Наклонитесь вниз, расслабьте руки и задержитесь в таком положении на 30 секунд — это поможет вытянуть позвоночник и снять нагрузку. Вторая опция — сидя на стуле, повернуть корпус влево и вправо, выполняя мягкое вращение для мышц поясницы.
Если колени здоровы, выполните 15-20 приседаний — это активизирует тазобедренную зону. При проблемах с коленями замените приседания вращательными движениями таза по часовой стрелке и обратно — это мягкая, но эффективная альтернатива.
Рекомендуется делать короткую разминку минимум пять раз в день по 5-7 минут. Даже небольшие перерывы помогут снизить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и зарядить энергией.
Сидячая работа приводит к застойным явлениям, болям и снижению тонуса мышц. Регулярная активация шеи, спины и таза помогает предупредить остеохондроз, боли и дискомфорт, а также повышает общее самочувствие.
Ше́я - часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.