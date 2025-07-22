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Пять минут движений — и вы уже спокойнее: упражнения, которые работают как терапия

Йога, пилатес и прогулки помогают справиться с тревожностью и улучшают настроение
2:55
Спорт

Упражнения — один из самых быстрых и надёжных способов снять стресс и повысить уверенность в себе. Согласно исследованию, счастье — это совокупность неважных приятных телесных ощущений, и физические практики действительно помогают этого достичь.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Почему физическая активность помогает справиться со стрессом и почувствовать себя увереннее

Физические нагрузки снижают уровень гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, при этом вызывают выброс эндорфинов — естественных "гормонов радости". Повышение настроения после тренировки вдохновляет и укрепляет внутреннюю уверенность.

Два конкретных упражнения, которые помогают сразу снизить уровень стресса

  1. Глубокое дыхание + растяжка - работает как граница между хаосом и спокойствием, включает реакцию релаксации

  2. Медленный темп мышечной активности - такие упражнения, как йога, пилатес или пешая прогулка с акцентом на осознанность, воспринимаются как "мышечная медитация" и стабилизируют нервную систему

Как именно это укрепляет уверенность

  • Вы чувствуете "я могу" — даже лёгкая последовательность движений без оборудования дарит ощущение контроля

  • Фокус на теле отвлекает от тревожных мыслей, улучшает концентрацию и самочувствие

Ещё упражнения для уверенности — работать с собой как с мышцей

  • Позитивный внутренний диалог: говорите себе "я справлюсь" вместо "извиняюсь"

  • Йога и пилатес - это и сила, и растяжка, и дыхание, и осознанность в одном
    Позы как кошка‑корова, боковая планка или супермэн активируют корпус, улучшают осанку и дают ощущение устойчивости

  • Кардио плюс сила: бег, HIIT, приседания, отжимания — дают энергию, нормализуют гормоны и дарят чувство бодрости

Как построить занятие: примерный антисресс-комплекс

  • Начните с 5 минут глубокого дыхания или йоги

  • Добавьте 10-15 мин мышечной активности (пилатес, планка, укрепление корпуса)

  • Выполните 10-20 мин любой умеренной кардио-активности: прогулка, танец или простые прыжки
    В итоге вы получите синергетический эффект — тело расслабляется, разум светлеет, уверенность растёт

Когда стоит подстраивать упражнения под себя

При тревожных или панических состояниях сначала выбирайте мягкую активность: стретчинг, дыхание, прогулки. Яркие нагрузки подключайте постепенно, ориентируясь на самочувствие и комфорт.

Итог: как движения делают нас спокойнее и увереннее

  • Снимают напряжение и накапливают энергию

  • Активируют эндорфинную систему, улучшают настроение

  • Повышают самоуважение и устойчивость к внутренним барьерам

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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