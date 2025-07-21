Смешное на вид упражнение, которое лечит таз, улучшает осанку и укрепляет пресс

Ходьба на ягодицах — необычное, но очень полезное упражнение, способное улучшить кровообращение, укрепить мышцы и помочь в восстановлении активности после нагрузок. Персональный тренер Максим Оборин подчёркивает: это не просто игра, а серьёзная фитнес-практика.
Это упражнение выполняется сидя: стоя на ягодицах, человек перемещается вперёд или назад за счёт активного сокращения ягодичных мышц. В классической технике садятся с ровной спиной, ноги на ширине плеч, руки — рядом с телом, чтобы удерживать равновесие. Затем поочерёдно "шагают" ягодицами.
Техника движется по уровням:
Начальный (классический): сидя, ягодицы напрягаются и совершают шаг вперёд одной стороной, затем — другой
Средний: подключаются ноги, движения выполняются вперёд и назад
Продвинутый: прижимаются колени к груди руками, добавляется удержание за голову
Самый сложный: используется утяжеление (например, бутылка с водой) для повышения нагрузки
Улучшается кровоток в тазовой области и крестце
Активизируется пищеварительная система
Укрепляются мышцы спины и позвоночника
Повышается подвижность тазобедренных суставов
Стимулируется лимфоток, улучшается состояние кожи, выводятся токсины
Упражнение улучшает циркуляцию и помогает нормализовать работу кишечника
Устраняет целлюлит только в составе общего комплекса тренировок и питания
Повышает стабильность таза, укрепляет мышцы кора и бедра
Улучшает осанку, координацию, снижает застойные явления в нижней части тела
Подходит практически всем — особенно тем, кто хочет укрепить мышцы без нагрузки на суставы. Не требует оборудования, подходит для домашнего выполнения, доступна людям с разным уровнем подготовки.
Держите спину прямой, не помогайте себе руками или ногами
Начинайте с 5-10 минут, постепенно увеличивая продолжительность
При болях в пояснице, воспалениях или обострениях геморроя от упражнения стоит временно отказаться
Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.
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