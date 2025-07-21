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Смешное на вид упражнение, которое лечит таз, улучшает осанку и укрепляет пресс

Тренер Оборин: ходьба на ягодицах укрепляет мышцы и улучшает кровообращение
2:38
Спорт

Ходьба на ягодицах — необычное, но очень полезное упражнение, способное улучшить кровообращение, укрепить мышцы и помочь в восстановлении активности после нагрузок. Персональный тренер Максим Оборин подчёркивает: это не просто игра, а серьёзная фитнес-практика.

Молодая женщина выполняет приседания у стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина выполняет приседания у стены

Что такое ходьба на ягодицах и как её выполнять дома

Это упражнение выполняется сидя: стоя на ягодицах, человек перемещается вперёд или назад за счёт активного сокращения ягодичных мышц. В классической технике садятся с ровной спиной, ноги на ширине плеч, руки — рядом с телом, чтобы удерживать равновесие. Затем поочерёдно "шагают" ягодицами.

Какие уровни сложности существуют — от базового варианта до продвинутого

Техника движется по уровням:

  • Начальный (классический): сидя, ягодицы напрягаются и совершают шаг вперёд одной стороной, затем — другой

  • Средний: подключаются ноги, движения выполняются вперёд и назад

  • Продвинутый: прижимаются колени к груди руками, добавляется удержание за голову

  • Самый сложный: используется утяжеление (например, бутылка с водой) для повышения нагрузки

Какие группы мышц затрагиваются и как это влияет на здоровье

  • Улучшается кровоток в тазовой области и крестце

  • Активизируется пищеварительная система

  • Укрепляются мышцы спины и позвоночника

  • Повышается подвижность тазобедренных суставов

  • Стимулируется лимфоток, улучшается состояние кожи, выводятся токсины

В чём польза упражнения и почему это не волшебство против целлюлита

  • Упражнение улучшает циркуляцию и помогает нормализовать работу кишечника

  • Устраняет целлюлит только в составе общего комплекса тренировок и питания

  • Повышает стабильность таза, укрепляет мышцы кора и бедра

  • Улучшает осанку, координацию, снижает застойные явления в нижней части тела

Кому подходит ходьба на ягодицах и когда её стоит начать

Подходит практически всем — особенно тем, кто хочет укрепить мышцы без нагрузки на суставы. Не требует оборудования, подходит для домашнего выполнения, доступна людям с разным уровнем подготовки.

Основные рекомендации по безопасному выполнению

  • Держите спину прямой, не помогайте себе руками или ногами

  • Начинайте с 5-10 минут, постепенно увеличивая продолжительность

  • При болях в пояснице, воспалениях или обострениях геморроя от упражнения стоит временно отказаться

Уточнения

Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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