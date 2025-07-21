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Никакого стресса для организма: тренировка, которая мягко сжигает праздничный жир

Кардио и силовые упражнения без стресса: возвращение в форму после переедания
2:35
Спорт

После праздников часто остаются лишние килограммы и ощущение тяжести — вернуть форму помогут простые упражнения без стресса для организма. Оптимально сочетать силовую нагрузку с кардио и соблюдать баланс восстановления.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Простые упражнения, которые помогут прийти в форму после праздников

Пять базовых движений — отжимания, скручивания, "скалолаз", "червяк", прыжки-кардио — легки в освоении и подходят для домашней тренировки.

Как выполнять комплекс без риска и с максимальной пользой

  • Отжимания: стандартно или облегчённый вариант с опорой на колени или стену

  • Скручивания на пресс: лежа, ноги под углом 90°, руки за головой — поднимать корпус к коленям

  • Скалолаз ("mountain climber"): планка, поочередное подтягивание колен к груди

  • "Червяк": наклон из стоя, переход в упор лёжа и обратно

  • Jumping Jacks: классические прыжки с разведением рук и ног

  • Выпрыгивания: из полуприседа вверх; при необходимости можно заменить на присед без прыжка

Формат круговой тренировки: сколько повторений и как расставлять паузы

Выполняйте цикл из 20 повторений каждого упражнения (отжимания — максимальное безопасное количество). Отдых между упражнениями зависит от уровня подготовки. Перед началом обязательно сделайте 10 минут разминки.

Почему упражнения с собственным весом эффективно работают дома

Тело работает со всех групп мышц, нет необходимости в оборудовании. Нагрузку можно регулировать изменением темпа, амплитуды или варианта исполнения.

Упражнения для кардио и ускоренного жиросжигания

Прыжки на месте, бег "на коньках", прыжки со скакалкой — повышают сердечный ритм и улучшают обмен веществ. Особенно полезны джампинг‑джек, берпи, "альпинист" и выпады.

Как часто тренироваться и что учитывать при возвращении к форме

Выполняйте тренировки 3-4 раза в неделю, сочетая кардио и силовые упражнения. Не забывайте про сбалансированное питание и дефицит калорий — это ключ к снижению веса.

Простые советы для комфортного возвращения в тонус

  • Ставьте достижимые цели и постепенно увеличивайте нагрузку

  • Следите за техникой и избегайте травм

  • Поддерживайте режим сна, пейте воду и делайте лёгкую ежедневную активность (пешие прогулки, утренняя зарядка)

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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