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Не нужно тренажеров: 15 эффективных упражнений с резинкой для быстрого результата

Резинка для фитнеса: эффективные упражнения для дома без тяжелого оборудования
0:07
Спорт

Упражнения с резинкой — это отличный способ тренироваться в домашних условиях. Такой инвентарь не занимает много места, при этом позволяет прорабатывать все группы мышц, укреплять тело и повышать общую физическую форму. В этом комплексе представлены упражнения, которые подходят для женщин, желающих эффективно заниматься без тяжелого оборудования. Резинка поможет вам укрепить мышцы, повысить гибкость и создать подтянутую фигуру.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

В чем плюсы упражнений с резинкой

Резинка — это доступный и компактный инвентарь, который делает тренировки более эффективными. Она позволяет прорабатывать все группы мышц, не создавая чрезмерной нагрузки на суставы и позвоночник. Особенно полезна она для реабилитации после травм или для людей, которые только начинают тренироваться.

Кроме того, фитнес-лента занимает минимальное пространство, что делает ее удобной для использования дома или в поездках. Она также позволяет контролировать интенсивность нагрузки, меняя силу натяжения ленты.

4 общих правила для эффективных тренировок с резинкой

  • Контролируйте дыхание и темп выполнения упражнений. Работайте с умеренным темпом, следя за всеми фазами движения.
  • Чередуйте стороны, чтобы сбалансировать нагрузку на мышцы.
  • Выполняйте упражнения в 5 подходах по 25 повторений. Это оптимальное количество для большинства уровней подготовки.
  • Постепенно увеличивайте количество повторений или переходите на резинку с большей силой натяжения, чтобы усилить тренировку.

Упражнения с резинкой для рук

Тяга одной рукой

Исходное положение — сидя, лента на правой стопе.

  • Возьмитесь правой рукой за ленту и натяните ее, удерживая спину ровно.
  • Выполните тягу, почувствуйте напряжение в спине и лопатках, затем вернитесь в исходное положение.

Тяга в наклоне

Исходное положение — стоя.

  • Установите ленту под левый свод стопы, возьмитесь за другой конец ленты правой рукой.
  • Наклонитесь вперед, чувствую растяжение ягодичных мышц, затем выполните тягу, возвращаясь в исходное положение.

Сгибание на бицепс

Исходное положение — сидя, лента на правой стопе.

  • Возьмитесь за другой конец ленты правой рукой.
  • Согните локоть и подтяните ленту к плечу, затем вернитесь в исходное положение.

Разгибание на трицепс

Исходное положение — стоя на коленях.

  • Лента установлена в ладони, прижмите к плечу.
  • Выполните разгибание предплечья, почувствуйте трицепс, вернитесь в исходное положение.

Упражнения с резинкой для плеч

Квадрат + подъем колен на 10 см

Исходное положение — квадрат.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Поднимите оба колена на 10 см от пола, удерживайте положение 5-10 секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Упражнения с резинкой для спины

Растягивание ленты за головой

Исходное положение — сидя.

  • Установите ленту в обе ладони, растяните ее за головой, удерживая локти под углом 90 градусов.
  • Сделайте 5-10 повторений.

Подъем рук над головой

Исходное положение — стоя.

  • Установите ленту в ладонях, растяните ее в стороны.
  • Сгибая плечи, поднимите руки над головой, почувствуйте напряжение в спине и плечах.

Упражнения с резинкой для пресса

Прямое скручивание

Исходное положение — лежа на спине.

  • Установите ленту чуть выше колена, растяните ее.
  • Выполните скручивание, поднимите верхнюю часть тела, затем вернитесь в исходное положение.

Кросс скручивание

Исходное положение — лежа на спине.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Выполните скручивание, затем добавьте поворот корпуса, тянитесь правым плечом к левому колену.

Боковая планка с отведением бедра

Исходное положение — на боку.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Выполните подъем бедра, почувствуйте напряжение в ягодицах и боковых мышцах живота.

Упражнения с резинкой для ног и ягодиц

Плечевой мост с подъемом ноги

Исходное положение — лежа на спине.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Поднимите таз вверх, напрягите ягодичные мышцы, затем поднимите одну ногу и удерживайте.

Квадрат на локтях + разгибание бедра

Исходное положение — квадрат на локтях.

  • Установите ленту на середину стопы.
  • Поднимите ногу вверх, растягивая ленту, почувствуйте напряжение в ягодицах.

Базовое приседание

Исходное положение — стоя.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Выполните приседания до параллели бедер с полом, создавая натяжение ленты.

Разведение ног лежа на спине

Исходное положение — лежа на спине.

  • Установите ленту на середину голеней.
  • Разведите ноги в стороны, почувствуйте внешнюю поверхность бедра и ягодицы.

Приседание с перемещением

Исходное положение — стоя.

  • Установите ленту чуть выше колена.
  • Выполните приседания и шагайте правой ногой к левой, затем вернитесь в исходное положение.

Резинка — ваш надежный тренажер для дома

Упражнения с резинкой — это простой и эффективный способ поддержания формы, который не требует большого количества времени или пространства. С помощью фитнес-ленты можно легко тренировать все группы мышц, увеличивать гибкость и улучшать выносливость, не перегружая суставы. Независимо от уровня вашей подготовки, резинка станет отличным инструментом для достижения результатов, особенно если тренировки проводятся регулярно. Подбирайте подходящие упражнения и наслаждайтесь результатами — подтянутым телом и отличным самочувствием!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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