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Разумный подход к телу начинается с головы: как медитация помогает сбросить вес

Медитативные практики улучшают пищевое поведение и осознанность тела
Спорт

Медитация часто воспринимается как способ снятия стресса, но может ли она действительно помочь сбросить вес? Психосоматолог Екатерина Тур отмечает, что медитации способны изменить пищевое поведение и повысить мотивацию к занятиям спортом, что косвенно приводит к снижению веса.

Дыхание
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыхание

Как медитация помогает контролировать привычки и эмоции, ведущие к перееданию

Во время практики человек начинает осознавать разницу между физическим голодом и эмоциональным. Это снижает риск "заедания" стресса и помогает воспринимать еду не как утешение, а как источник энергии.

Почему медитация может стать мотивацией для активного образа жизни

Екатерина Тур указывает: осознание своего тела и его потребностей подталкивает к заботе о нём — походы в зал, занятия йогой, танцами или домашние тренировки становятся естественной частью жизни.

Научная база: как осознанность влияет на вес и пищевое поведение

Исследования подтверждают, что медитация улучшает способность регулировать эмоции, повышает внимание к телу и способствует выявлению причин переедания. Этот подход помогает человеку избежать самонаказаний после срывов и выстраивать здоровое питание.

Медитация как часть психофизиологического подхода "разум‑тело"

Концепция "реакции релаксации", описанная Гербертом Бенсоном, показывает, что медитативные практики снижают уровень тревожности, тем самым уменьшая выброс гормонов стресса, которые могут вызывать переедание.

Практические советы по внедрению медитации для контроля веса

  • Начинайте с 5-10 минут в спокойной обстановке, желательно не ранее чем через час после еды

  • Фокусируйтесь на ощущениях тела и мыслях, наблюдая их без осуждения

  • Практикуйте ежедневно — регулярность важнее длительности

  • При чувстве эмоционального голода делайте короткую медитацию вместо перекуса

Ограничения и когда требуются дополнительные подходы

Медитация сама по себе не сжигает калории и не заменяет физическую активность и сбалансированное питание. При расстройствах пищевого поведения необходимо обращаться к специалистам — психотерапевту или психиатру.

Уточнения

Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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