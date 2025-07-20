Разумный подход к телу начинается с головы: как медитация помогает сбросить вес

Медитация часто воспринимается как способ снятия стресса, но может ли она действительно помочь сбросить вес? Психосоматолог Екатерина Тур отмечает, что медитации способны изменить пищевое поведение и повысить мотивацию к занятиям спортом, что косвенно приводит к снижению веса.
Во время практики человек начинает осознавать разницу между физическим голодом и эмоциональным. Это снижает риск "заедания" стресса и помогает воспринимать еду не как утешение, а как источник энергии.
Екатерина Тур указывает: осознание своего тела и его потребностей подталкивает к заботе о нём — походы в зал, занятия йогой, танцами или домашние тренировки становятся естественной частью жизни.
Исследования подтверждают, что медитация улучшает способность регулировать эмоции, повышает внимание к телу и способствует выявлению причин переедания. Этот подход помогает человеку избежать самонаказаний после срывов и выстраивать здоровое питание.
Концепция "реакции релаксации", описанная Гербертом Бенсоном, показывает, что медитативные практики снижают уровень тревожности, тем самым уменьшая выброс гормонов стресса, которые могут вызывать переедание.
Начинайте с 5-10 минут в спокойной обстановке, желательно не ранее чем через час после еды
Фокусируйтесь на ощущениях тела и мыслях, наблюдая их без осуждения
Практикуйте ежедневно — регулярность важнее длительности
При чувстве эмоционального голода делайте короткую медитацию вместо перекуса
Медитация сама по себе не сжигает калории и не заменяет физическую активность и сбалансированное питание. При расстройствах пищевого поведения необходимо обращаться к специалистам — психотерапевту или психиатру.
Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).
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