Начните с трёх тренировок в неделю и дефицита 500 калорий — живот уйдёт стабильно

Методика сжигания жира на животе и одновременно прокачки пресса требует комплексного подхода. Без грамотного сочетания фитнеса, кардио и питания даже регулярные скручивания не дадут результата.
Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не убирают жир локально. Жировые отложения уменьшаются только при общем дефиците калорий и повышенных энергозатратах. Ключ к результату — кардио, силовые тренировки и сбалансированное питание.
Для прогресса достаточно заниматься трижды в неделю:
Кардио по 40 минут (бег, скакалка, плавание) помогает ускорить обмен веществ
Упражнения на пресс и кор: планка, скручивания, подъёмы ног — укрепляют мышечную основу
Питание с дефицитом калорий составляет минимум 70 % успеха, важен баланс БЖУ и режим
Планка - отлично развивает кор и сжигает калории
Скручивания - прорабатывают прямую мышцу живота
Подъёмы ног лёжа - включают нижнюю часть пресса
Косые скручивания и твисты - активизируют боковые мышцы
Стабилизирующие движения — боковая планка, "аллигатор", отжимания с перемещением — прорабатывают не только пресс, но и мышцы-стабилизаторы. Это повышает общую силу, координацию и расход энергии.
Суть — 8 упражнений по 8 повторений, с отдыхом до 30 секунд. Это помогает держать пульс в рабочей зоне, ускоряет жиросжигание и при этом подходит даже начинающим.
Комбинируйте кардио и силовую нагрузку 3 раза в неделю
Создайте дефицит калорий около 500 ккал в день
Поддерживайте водный баланс, нормализуйте сон и снижайте уровень стресса
Увеличивайте нагрузку постепенно, избегая перегрузок
Пла́нка - статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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