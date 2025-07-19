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Упражнение, которое портят чаще всего: как делать скручивания, чтобы почувствовать каждый сантиметр пресса

Фитнес-блогер Минжуренко: скручивания на пресс требуют точной техники и дыхания
2:43
Спорт

Скручивания на пресс — классическое упражнение, популярное среди фитнес‑энтузиастов за простоту и эффективность. Как пояснила фитнес‑блогер Татьяна Минжуренко, важно не только выполнять движение правильно, но и соблюдать дыхание, чтобы задействовать именно пресс и избежать травм.

скручивания
Фото: freepik is licensed under public domain
скручивания

Почему скручивания на пресс заслуживают внимания и как их делать, чтобы действительно чувствовать эффект

Суть упражнения — подъем корпуса из положения лежа, при котором активируется прямая мышца живота. Основное внимание — на изоляцию работы пресса: лопатки поднимаются, поясница прижата к полу.

Техника выполнения скручиваний: правильная база, с которой стоит начинать каждому

  • Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты, стопы на полу, руки за головой (локти разведены в стороны)

  • На выдохе плавно поднимайте грудную клетку вверх, будто тянетесь к потолку, при этом поясница остаётся прижатой к полу

  • В верхней точке задержитесь на секунду, прочувствуйте нагрузку, затем на вдохе медленно опуститесь вниз, не расслабляясь полностью

  • Темп должен быть контролируемым — лучше меньше повторений, но качественно

Частые ошибки в скручиваниях, которые мешают результату и повышают риск травм

  • Руки тянут голову вперёд — это приводит к перенапряжению шеи

  • Подъём всего корпуса ("ситап") — включаются сгибатели бедра вместо пресса

  • Быстрые движения и махи — работают инерция и спина, а не мышцы живота

  • Задержка дыхания — снижает эффективность, нужно выдыхать на усилии

Вариации скручиваний, которые помогут развить пресс в разных направлениях

  • С поднятыми ногами - уменьшают работу бедра, повышая нагрузку на пресс

  • Косые скручивания - прорабатывают боковые мышцы живота

  • Обратные скручивания - фокус на нижнем прессе

  • На фитболе - активируются мышцы-стабилизаторы

  • Диагональные и двойные скручивания - увеличивают вариативность и вовлечение мышц кора

В каких случаях скручивания требуют осторожности и согласования с врачом

При шейных, поясничных или сердечнососудистых проблемах, а также при беременности и после операций, перед выполнением скручиваний стоит проконсультироваться со специалистом.

Как включать скручивания в тренировки, чтобы увидеть результат без перегрузки

  • Начинайте с 2-3 подходов по 10-15 повторений

  • Постепенно увеличивайте количество, сохраняя контроль над техникой

  • Комбинируйте виды скручиваний для равномерной нагрузки на пресс и предотвращения привыкания мышц

Уточнения

Скру́чивания - физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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