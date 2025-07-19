Упражнение, которое портят чаще всего: как делать скручивания, чтобы почувствовать каждый сантиметр пресса

Скручивания на пресс — классическое упражнение, популярное среди фитнес‑энтузиастов за простоту и эффективность. Как пояснила фитнес‑блогер Татьяна Минжуренко, важно не только выполнять движение правильно, но и соблюдать дыхание, чтобы задействовать именно пресс и избежать травм.
Суть упражнения — подъем корпуса из положения лежа, при котором активируется прямая мышца живота. Основное внимание — на изоляцию работы пресса: лопатки поднимаются, поясница прижата к полу.
Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты, стопы на полу, руки за головой (локти разведены в стороны)
На выдохе плавно поднимайте грудную клетку вверх, будто тянетесь к потолку, при этом поясница остаётся прижатой к полу
В верхней точке задержитесь на секунду, прочувствуйте нагрузку, затем на вдохе медленно опуститесь вниз, не расслабляясь полностью
Темп должен быть контролируемым — лучше меньше повторений, но качественно
Руки тянут голову вперёд — это приводит к перенапряжению шеи
Подъём всего корпуса ("ситап") — включаются сгибатели бедра вместо пресса
Быстрые движения и махи — работают инерция и спина, а не мышцы живота
Задержка дыхания — снижает эффективность, нужно выдыхать на усилии
С поднятыми ногами - уменьшают работу бедра, повышая нагрузку на пресс
Косые скручивания - прорабатывают боковые мышцы живота
Обратные скручивания - фокус на нижнем прессе
На фитболе - активируются мышцы-стабилизаторы
Диагональные и двойные скручивания - увеличивают вариативность и вовлечение мышц кора
При шейных, поясничных или сердечнососудистых проблемах, а также при беременности и после операций, перед выполнением скручиваний стоит проконсультироваться со специалистом.
Начинайте с 2-3 подходов по 10-15 повторений
Постепенно увеличивайте количество, сохраняя контроль над техникой
Комбинируйте виды скручиваний для равномерной нагрузки на пресс и предотвращения привыкания мышц
Скру́чивания - физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).
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