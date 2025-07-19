Меньше 10 минут в день — а мышцы болят так, будто вы отпахали в зале полтора часа

Упражнение берпи давно завоевало популярность среди любителей фитнеса за счёт простоты и эффективности. Как отметил тренер Даниил Коршунов, при правильном выполнении оно не только прокачивает все основные группы мышц, но и способствует активному сжиганию калорий.
Берпи — это комплексное упражнение, соединяющее присед, упор лёжа (планка и отжимание) и прыжок. Оно не требует специального инвентаря и подойдёт для занятий дома, на улице или в спортзале.
Укрепление мышц всего тела - тренирует ноги, грудь, плечи, кор и спину
Кардионагрузка и метаболизм - повышает ЧСС во время и после тренировки, ускоряя расход энергии
Удобно и универсально - подходит начинающим и продвинутым, эффективен даже без оборудования
Развитие координации и выносливости - благодаря быстро меняющимся положениям тела
Встаньте прямо. Затем опуститесь в глубокий присед и положите руки на пол
Выпрыгните ногами назад — примите планку, выполните отжимание (по желанию)
Подтяните ноги обратно к рукам — вернитесь в присед
Из приседа выпрыгните вверх и хлопните над головой
Важно держать спину прямой, контролировать технику, особенно при выходе в планку.
Следите за осанкой, избегайте "плюхания" на руки и сутулости при прыжках
Выполняйте в удобном темпе, ориентируйте подход под свою подготовку: быстрый темп — жиросжигание, умеренный — техника и координация
При артритах, проблемах с суставами или лишнем весе перед началом проконсультируйтесь с врачом
Берпи — эффективный и доступный способ одновременно тренировать сердечно‑сосудистую систему, выносливость и мышечный тонус. Это упражнение подойдёт всем, кто хочет получить максимум пользы без лишних затрат.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.