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Меньше 10 минут в день — а мышцы болят так, будто вы отпахали в зале полтора часа

Берпи укрепляет мышцы всего тела и развивает выносливость — мнение специалистов
2:02
Спорт

Упражнение берпи давно завоевало популярность среди любителей фитнеса за счёт простоты и эффективности. Как отметил тренер Даниил Коршунов, при правильном выполнении оно не только прокачивает все основные группы мышц, но и способствует активному сжиганию калорий.

девушка делает берпи дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка делает берпи дома

Что такое берпи

Берпи — это комплексное упражнение, соединяющее присед, упор лёжа (планка и отжимание) и прыжок. Оно не требует специального инвентаря и подойдёт для занятий дома, на улице или в спортзале.

Основные преимущества

  • Укрепление мышц всего тела - тренирует ноги, грудь, плечи, кор и спину

  • Кардионагрузка и метаболизм - повышает ЧСС во время и после тренировки, ускоряя расход энергии

  • Удобно и универсально - подходит начинающим и продвинутым, эффективен даже без оборудования

  • Развитие координации и выносливости - благодаря быстро меняющимся положениям тела

Как правильно выполнять

  1. Встаньте прямо. Затем опуститесь в глубокий присед и положите руки на пол

  2. Выпрыгните ногами назад — примите планку, выполните отжимание (по желанию)

  3. Подтяните ноги обратно к рукам — вернитесь в присед

  4. Из приседа выпрыгните вверх и хлопните над головой

Важно держать спину прямой, контролировать технику, особенно при выходе в планку.

На что обратить внимание

  • Следите за осанкой, избегайте "плюхания" на руки и сутулости при прыжках

  • Выполняйте в удобном темпе, ориентируйте подход под свою подготовку: быстрый темп — жиросжигание, умеренный — техника и координация

  • При артритах, проблемах с суставами или лишнем весе перед началом проконсультируйтесь с врачом

Берпи — эффективный и доступный способ одновременно тренировать сердечно‑сосудистую систему, выносливость и мышечный тонус. Это упражнение подойдёт всем, кто хочет получить максимум пользы без лишних затрат.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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