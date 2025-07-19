Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на двухкомнатные квартиры в Болгарии вырос до 50% — Полина Ирина о причинах роста
Выдержанный экстракт чеснока эффективен для снижения артериального давления
Как добавить яйца в рацион и не бояться холестерина: здоровые жиры в каждом яйце
Япония вышла на второе место в мире по числу ресторанов со звёздами Мишлен
Что гробница 400 г. до н.э. расскажет нам об этрусских ритуалах и верованиях
Китай на высоте, но Россия продемонстрировала впечатляющий рост в 2024 году
Исследование: зоогеографическая граница Линии Уоллеса возникла из-за тектоники плит
Укрепляющее кофейное окрашивание: простой способ замаскировать седину в домашних условиях
Эксперты рассказали правила, которые нужно знать перед ночевкой в машине

Мечтаешь о здоровой спине? 10 упражнений, которые снимают боль в пояснице за несколько дней

10 упражнений для снятия боли в пояснице — советы эксперта по боевым искусствам
4:41
Спорт

Боль в пояснице — это неприятный и часто встречающийся симптом, который может ограничить твою активность и ухудшить качество жизни. Однако упражнения, специально подобранные для укрепления спины, могут эффективно снять дискомфорт. В этой статье мы расскажем о самых безопасных и полезных упражнениях для поясницы, которые помогут уменьшить боль и улучшить гибкость.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Виды спорта, безопасные для спины

Если ты страдаешь от болей в спине, важно выбрать правильные виды спорта, чтобы избежать усугубления проблемы. Вот несколько из них:

  • Плавание: вода помогает снять нагрузку с поясницы, а плавание работает над укреплением основных мышц без резких движений.
  • Йога с низким уровнем воздействия: позы йоги способствуют растяжению и укреплению спины, улучшая ее выравнивание.
  • Тай-чи: это мягкая форма упражнений, которая помогает укрепить мышцы спины и расслабить тело.
  • Ходьба: легкая ходьба укрепляет спину, улучшает гибкость и способствует общему укреплению мышц.

Виды спорта, которых следует избегать

Есть и такие виды спорта, которые могут ухудшить состояние спины:

  • Контактные виды спорта: например, футбол или хоккей, где могут быть резкие удары.
  • Гимнастика: некоторые гимнастические упражнения могут слишком сильно нагружать позвоночник.
  • Бег: постоянные удары по земле при беге могут усиливать боль в пояснице.

Самые эффективные упражнения для снятия боли в пояснице

Мы собрали комплекс из десяти упражнений, которые помогут снять боль в пояснице, улучшить гибкость и укрепить мышцы спины. Эти упражнения не требуют специального оборудования и могут быть выполнены в любом месте.

Растяжка бедер в положении на боку

  • Ляг на бок и подтягивай одно бедро к животу, а затем другое. Постепенно растягивай мышцы поясницы. Главное — не чувствовать боль, а именно натяжение.

Наклоны вперед

  • Встань прямо и медленно наклоняйся вперед, пытаясь дотянуться руками до пальцев ног. Сохраняй прямые ноги, а грудь старайся прижимать к бедрам. Это упражнение помогает растянуть спину и заднюю поверхность бедер.

Перекат на бок

  • Ляг на живот, вытяни руки перед собой и зажми пальцы одной руки ладонью другой. На выдохе перекатись на правый бок и вернись в исходное положение. Это упражнение активирует мышцы спины и улучшает гибкость.

Разведение локтей

  • Ляг на спину, согни руки в локтях, сожми кулаки и попробуй свести их вместе в районе груди. Задержись в этом положении на 2-3 секунды, затем расслабься и повтори.

Подъем ног

  • Ляг на спину, выпрями руки и возьмись одной ладонью за другую. Медленно поднимай ноги вверх, затем опускай их. Следи, чтобы поясница оставалась прижата к полу.

Поза с поднятыми бедрами

  • Прими исходное положение как для отжиманий. Опусти голову вниз, а бедра подними вверх, задержись на 1-2 секунды и вернись в исходное положение. Повтори несколько раз.

Упражнение с валиком

  • Ляг на спину и подложи под поясницу поддерживающий валик. Подними голову и бедра, затем медленно опусти их обратно. Попробуй продержаться в этом положении несколько минут.

Поднятие ног в положении сидя

  • Сиди на полу и перенеси вес тела на руки сзади. Подними выпрямленные ноги вверх и постарайся удержать позу несколько секунд. Это упражнение помогает укрепить мышцы спины и бедер.

Тянем ногу к груди

  • Встань на одну ногу и обхвати руками другую, подтягивая ее к грудной клетке. Почувствуй растяжение в спине и мышцах бедра, следи за тем, чтобы не было дискомфорта.

Отжимания с упором на колени

  • Выполни отжимания от пола, но сделай упор не на стопы, а на ладони и колени. Это снизит нагрузку на поясницу, при этом упражнение все равно эффективно работает над верхней частью тела.

Боль в спине — это не приговор. Систематическое выполнение этих упражнений поможет укрепить поясницу, улучшить гибкость и уменьшить дискомфорт. Важно помнить, что тренировки должны быть постепенными, а при возникновении боли необходимо прекратить выполнение упражнений и обратиться к врачу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Клубни тигрового ореха рекомендуют при диетах для контроля веса и снижения аппетита
Ожирение — не одно заболевание: исследователи выделили 11 различных типов
Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока
5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз
Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз
Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.