Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беседка осенью: создаем уют с помощью остекления, обогревателей и декора
Внимание, грибок! ТОП-5 мест, где можно заразиться летом и как этого избежать
Комплекс простых упражнений для поддержания формы зимой без спортзала
Скандал с Гогеном Солнцевым: кто прав в алкогольной истории?
Почему сельчане отказываются от рюмки для аппетита, а в городах растёт голод на выпивку
Секрет сна: то, как спит кошка, говорит о ней больше, чем кажется
Эксперты составили список самых экстремальных дорог Великобритании с рекордным уклоном 33%
Сладкие груши без химии: как бор делает вкус насыщенным
Американские исследователи рассчитали снижение урожая после ядерного конфликта

Максимальное жиросжигание : 9 тренировок, которые помогут убить до 1000 калорий за 1 час

9 тренировок, которые сжигают до 1000 калорий за одно занятие — советы тренера
4:46
Спорт

Все мы знаем, что спорт полезен, но что если ты хочешь не просто тренироваться, а сжигать как можно больше калорий за короткое время? В этом списке мы собрали самые эффективные тренировки для сжигания калорий, которые помогут тебе достичь наилучших результатов.

Тренировка на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка на улице

Что влияет на количество сжигаемых калорий

Сжигание калорий в процессе тренировки зависит от нескольких факторов:

  • Продолжительность и интенсивность тренировки: чем дольше и интенсивнее тренировка, тем больше калорий ты сожжешь.
  • Возраст: чем старше человек, тем меньше калорий сжигается в день.
  • Активность: люди, которые двигаются больше, сжигают больше калорий.
  • Мышечная масса: чем больше мышц, тем выше скорость метаболизма и сжигание калорий.

Для снижения веса рекомендуется сжигать от 500 до 1000 калорий в день, и вот какие тренировки помогут тебе этого достичь.

Интервальные тренировки HIIT: до 1000 калорий за час

  • Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) сжигают огромное количество калорий — до 1000 за час занятия. Если ты совмещаешь кардио, силовые упражнения и элементы воркаута (например, преодоление препятствий на улице), результат может быть еще более впечатляющим.

Табата: до 900 калорий за час

  • Табата — это интенсивная интервальная тренировка, которая за 20 секунд максимальной нагрузки и 10 секунд отдыха позволяет сжигать до 900 калорий в час. Это идеальный вариант для тех, кто хочет повысить выносливость и общий тонус.

Кроссфит: до 800 калорий за 1 час

  • Кроссфит сочетает силовые тренировки, бег, поднятие тяжестей и другие активные упражнения, что помогает сжигать до 800 калорий за час. Это отличная тренировка для похудения, улучшения силы, ловкости и гибкости.

Бокс: от 500 до 800 калорий в час

  • Бокс не только помогает развить подтянутые руки и улучшить выносливость, но и способствует сжиганию от 500 до 800 калорий в час. Помимо этого, бокс может улучшить баланс, координацию и осанку.

Body By Simone: около 600 калорий

  • Танцевальная кардиотренировка Body By Simone сочетает интенсивные танцевальные упражнения с силовыми тренировками. Этот стиль тренировки может сжигать около 600 калорий за час, что делает его эффективным и увлекательным способом улучшить общую физическую форму.

Плавание: до 450 калорий за 30 минут

  • Плавание — это не только отличный способ тренировать все группы мышц, но и эффективная кардионагрузка. В зависимости от стиля плавания, ты можешь сжигать от 180 до 450 калорий за 30 минут тренировки.

Зумба: от 400 до 600 калорий

  • Танцевальная тренировка Зумба сочетает латиноамериканские ритмы и кардио, что позволяет сжигать от 400 до 600 калорий за занятие. Это веселая тренировка, которая активно воздействует на множество групп мышц, улучшая общую подтянутость тела.

Бикрам-йога: около 350 калорий за 90 минут

  • Бикрам-йога, или "горячая" йога, проводится в помещении с температурой 40°C. Это требует больших усилий, и за 90 минут ты можешь сжигать до 350 калорий. Подходит для тех, кто хочет совместить медитацию и интенсивную физическую нагрузку.

Подъем по лестнице: до 300 калорий за 30 минут

  • Не обязательно ходить в спортзал для активных тренировок. Подъем по лестнице — это отличная кардио-тренировка, которая помогает сжигать от 180 до 300 калорий за 30 минут. Это полезное упражнение для укрепления нижней части тела и сердечно-сосудистой системы.

Выбери свою тренировку и достигай целей

Каждая из этих тренировок может стать отличным способом не только улучшить физическую форму, но и сжигать значительное количество калорий. Важно выбирать тот вид тренировки, который подходит именно тебе по уровню подготовки и интересам. Независимо от того, будешь ли ты заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками или наслаждаться танцами, регулярность и интенсивность всегда принесут отличные результаты. Главное — не бояться пробовать новое и двигаться к своей цели шаг за шагом.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Подтягивания на турнике: советы по технике и тренировочному плану для новичков
Салат из капусты с томатами сохраняет вкус свежих овощей на всю зиму
Клетчатка может снижать давление за счёт воздействия на нервную систему — Медведев из МГУ
Маникюр для осени 2025: шесть трендов, которые будут повсюду
Натуральный раствор с содой и мылом для борьбы с вредителями в огороде
Специалисты рекомендуют использовать чайный пакетик для ухода за фритюрницей
Будущее на рельсах: новейший маглев-поезд развивает скорость 999 км/ч
Усадьба Гюстава Кайботта открыта для туристов в Ерре — вход бесплатный
Грызуны летом в саду: эффективные способы защиты без вреда экологии
Психологи Мичиганского университета выявили способ снижения социальной тревожности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.