Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока
5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз
Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга
Алексей Воробьёв рассказывает о любви на концерте: трогательные слова для женщин
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре

Забудьте про выпирающий живот: эти упражнения исправят осанку и помогут похудеть

Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз
1:18
Спорт

Искривление осанки может принести множество проблем. Например, гиперлордоз — состояние, характеризующееся чрезмерным изгибом позвоночника вперед, обычно в поясничном или шейном отделе. Это нарушение осанки может приводить к боли в спине, скованности движений и другим проблемам со здоровьем. Врач -травмотолог, ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал Pravda. Ru, какие упражнения помогут исправить ситуацию.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

По словам врача, помогут велотренировки 3-4 раза в неделю по 40 минут. Также помогут упражнения на пресс.

"А вот чтобы ушел живот, нужно делать кардиотренировки на велотренажере 3-4 раза в неделю по 40 минут. И плюс после кардиотренировки чуть-чуть прокачивать пресс. Три месяца — и всё уйдет. Но при этом необходимо соблюдать диету — не есть углеводы, хлеб, пиццу, сыр", — советует врач.

Лучше всего укрепить нижнюю часть спины помогут плавание и упражнения на гиперэкстензию.

"Автоматически через три месяца мышцы укрепятся так, что не будет живота и спина будет прямая", — заключил Терновой.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока
Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение
Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов
Как нарастить большие бицепсы: три классических упражнения для бодибилдинга
Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа
Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.