Забудьте про выпирающий живот: эти упражнения исправят осанку и помогут похудеть

Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Искривление осанки может принести множество проблем. Например, гиперлордоз — состояние, характеризующееся чрезмерным изгибом позвоночника вперед, обычно в поясничном или шейном отделе. Это нарушение осанки может приводить к боли в спине, скованности движений и другим проблемам со здоровьем. Врач -травмотолог, ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал Pravda. Ru, какие упражнения помогут исправить ситуацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

По словам врача, помогут велотренировки 3-4 раза в неделю по 40 минут. Также помогут упражнения на пресс.

"А вот чтобы ушел живот, нужно делать кардиотренировки на велотренажере 3-4 раза в неделю по 40 минут. И плюс после кардиотренировки чуть-чуть прокачивать пресс. Три месяца — и всё уйдет. Но при этом необходимо соблюдать диету — не есть углеводы, хлеб, пиццу, сыр", — советует врач.

Лучше всего укрепить нижнюю часть спины помогут плавание и упражнения на гиперэкстензию.

"Автоматически через три месяца мышцы укрепятся так, что не будет живота и спина будет прямая", — заключил Терновой.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

