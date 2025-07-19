Забудьте про выпирающий живот: эти упражнения исправят осанку и помогут похудеть

Искривление осанки может принести множество проблем. Например, гиперлордоз — состояние, характеризующееся чрезмерным изгибом позвоночника вперед, обычно в поясничном или шейном отделе. Это нарушение осанки может приводить к боли в спине, скованности движений и другим проблемам со здоровьем. Врач -травмотолог, ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал Pravda. Ru, какие упражнения помогут исправить ситуацию.
По словам врача, помогут велотренировки 3-4 раза в неделю по 40 минут. Также помогут упражнения на пресс.
"А вот чтобы ушел живот, нужно делать кардиотренировки на велотренажере 3-4 раза в неделю по 40 минут. И плюс после кардиотренировки чуть-чуть прокачивать пресс. Три месяца — и всё уйдет. Но при этом необходимо соблюдать диету — не есть углеводы, хлеб, пиццу, сыр", — советует врач.
Лучше всего укрепить нижнюю часть спины помогут плавание и упражнения на гиперэкстензию.
"Автоматически через три месяца мышцы укрепятся так, что не будет живота и спина будет прямая", — заключил Терновой.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.