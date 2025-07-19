Стань сильнее: эти методы помогут ускорить набор мышечной массы

Эти ошибки мешают наращивать мышцы даже в спортзале

2:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Формула набора мышечной массы уже хорошо известна: вкладываться в силовые тренировки. Но это не значит, что нужно каждый день нагружать штангу для жима лёжа весом или пытаться использовать гантели большего веса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Силовые тренировки

На практике существуют тонкие корректировки силовых тренировок, которые могут существенно повлиять на рост мышц, например, изменение количества повторений и игра со скоростью движений.

Варьирование стимулов необходимо для того, чтобы организм не адаптировался и не остановился в развитии. Секрет, таким образом, кроется скорее в разумности тренировок, чем в тщетности нагрузки.

Но мышцы растут не только в спортзале. Существуют и привычки, которые мешают гипертрофии вне тренировок. Ниже мы собрали хитрости, которые могут ускорить набор мышечной массы, и ошибки, которые лучше оставить в раздевалке.

Больше повторений, меньше веса

Старая школа бодибилдинга говорила: чтобы расти, тренируйтесь с большими весами и малым количеством повторений. Но более поздние исследования показали, что это лишь часть истории.

Вы также можете набирать массу, используя лёгкие веса, если будете доходить до мышечного отказа — того момента, когда вы просто не можете сделать ещё одно повторение, даже если хотите.

Другими словами: важен не только вес, но и само усилие.

Увеличение амплитуды движений

Замедление движения ниже колена в приседаниях или небольшое выпрямление руки в сгибаниях рук со штангой — это больше, чем просто техническое мастерство. Широкие движения создают сильное растяжение мышц, что создает большее напряжение во время сокращения и стимулирует две мощные реакции, способствующие гипертрофии: микроразрывы и механотрансдукцию.

Сократите отдых между подходами

Меньший отдых — это тоже оружие. Исследование показало, что наращивать мышечную массу можно даже при использовании низких весов, если интервал отдыха близок к 30 секундам, а подходы выполняются до мышечного отказа.

Это связано с тем, что сокращение времени отдыха увеличивает накопление метаболитов и локальный ацидоз, способствуя большей активации волокон 2-го типа, которые обладают большей способностью к гипертрофии.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

