Восстановление или провал: эта ошибка после зала перечёркивает все ваши усилия

Спортивные врачи объяснили, какие белки и углеводы нужны организму после тренировки

4:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие считают, что для похудения после тренировки лучше вообще ничего не есть и страдают от голода. Однако это не так — правильное питание после тренировки не только возможно, но и необходимо! Главное — выбирать такие продукты, которые помогут утолить голод, восстановить энергию и поддержать процесс похудения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Здоровая еда после тренировки

Почему после тренировки важно есть

После физической активности организм нуждается в восстановлении. Именно в это время необходимо поддержать мышцы и восполнить потраченные витамины и минералы. Правильное питание сразу после тренировки ускоряет восстановление, способствует росту мышц и поддерживает процесс сжигания жира.

Правила питания после тренировки

Независимо от того, что ты выберешь, помни несколько важных правил:

Белки: они необходимы для восстановления мышц.

они необходимы для восстановления мышц. Углеводы: помогают пополнить запасы энергии.

помогают пополнить запасы энергии. Жидкость: после тренировки важно восполнить потерю жидкости.

Теперь давай разберемся, что же стоит съесть для достижения наилучших результатов.

Яйца и блюда из них

Яйца — доступный источник белка, который идеально подходит для восстановления после тренировки. Белок помогает поддержать мышцы, а сам продукт — отличный вариант для похудения благодаря низкому содержанию калорий. В одном яйце всего 80 калорий и 6 граммов белка, что помогает регулировать аппетит и снижать потребление пищи в течение дня.

Простой перекус — пару сваренных яиц с фруктами. В домашних условиях можно приготовить омлет с овощами, который будет богат клетчаткой.

Сэндвич с мясом и сыром

Это идеальный вариант для тех, кто любит сочетание белка и углеводов. Сэндвич с нежирным мясом и сырым сыром обеспечит тебе сытный перекус, который поможет в борьбе с голодом после тренировки. Используй цельнозерновую лепешку вместо обычного хлеба, добавь шпинат и немного горчицы.

Консервированный тунец

Хотя консервированный тунец не так удобен для быстрого перекуса, он является отличным источником белка и омега-3 жирных кислот. Это не только поможет восстановить мышцы, но и снизить болезненность после тренировки. Белок способствует снижению веса, а полезные жиры ускоряют восстановление.

Сэндвич с ореховой пастой

Ореховые пасты (например, урбеч) — отличные источники белка и ненасыщенных жиров. Чтобы сделать перекус более полезным, выбирай цельнозерновой хлеб, который содержит больше клетчатки и белка. Добавь свежие ягоды для дополнительной сладости и витаминов.

Смесь орехов и сухофруктов

Этот перекус не только вкусный, но и питательный. Он богат белками, клетчаткой и полезными жирами. Однако стоит помнить, что смесь орехов и сухофруктов может быть достаточно калорийной, поэтому нужно внимательно следить за размером порций. Лучше всего выбирать смесь, в составе которой больше орехов и семечек. Используй сухофрукты без добавленного сахара или приготовь смесь самостоятельно.

Протеиновый коктейль

Протеиновые коктейли — это удобный способ получить все необходимые питательные вещества после тренировки. Главное — выбрать коктейль с сывороточным протеином, который помогает сжигать жир и набирать мышечную массу. Избегай коктейлей с сахаром, так как они могут добавить пустые калории.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики удобны в использовании, и многие из них содержат все необходимые макроэлементы для восстановления после тренировки. Ищите батончики с не менее чем 10 граммами белка, 2 граммами клетчатки и без добавленного сахара. Батончики с омега-3 жирами — идеальный выбор.

Творог

Творог — отличный продукт для восстановления, так как он богат белком, который помогает укрепить мышцы. Это быстрый и полезный перекус. Творог можно сочетать с ягодами или фруктами для дополнительного вкуса и разнообразия.

Правильное питание — ключ к успеху

После тренировки важно не только заниматься физической активностью, но и правильно восстанавливать организм. Включение в рацион белков, углеводов и полезных жиров поможет не только восполнить потраченную энергию, но и ускорит процесс похудения. Главное — выбирать продукты, которые поддержат твое тело и помогут достичь желаемых результатов. Помни, что каждый выбор пищи играет важную роль в твоем пути к здоровью и стройной фигуре.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

