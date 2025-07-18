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Спартак и Станкович: новый сезон обещает быть ярким

Спартак продлил контракт со Станковичем: итоги сезона и ожидания от нового чемпионата
1:07
Спорт

Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова выразила радость по поводу продления контракта московского "Спартака" с главным тренером Деяном Станковичем.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

По ее словам, она любит "Спартак" и считает его яркой командой, о которой всегда говорят, независимо от обстоятельств. Петрикова отметила, что Станкович — харизматичный и сильный тренер, пользующийся уважением и авторитетом у игроков.

"Рада, что наконец-то "Спартак" тренирует человек, который действительно разбирается в футболе", — сказала Петрикова, слова которой приводит Газета.Ru.

Под руководством Станковича "Спартак" завершил сезон 2024/25 Российской премьер-лиги с 57 очками в 30 матчах, заняв четвертое место. Кроме того, команда дошла до финала Пути Регионов в Кубке России, где уступила "Ростову" со счетом 1:2.

Новый сезон РПЛ для "Спартака" начнется 19 июля матчем против махачкалинского "Динамо" на стадионе красно-белых.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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