Спартак и Станкович: новый сезон обещает быть ярким

Спартак продлил контракт со Станковичем: итоги сезона и ожидания от нового чемпионата

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова выразила радость по поводу продления контракта московского "Спартака" с главным тренером Деяном Станковичем.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

По ее словам, она любит "Спартак" и считает его яркой командой, о которой всегда говорят, независимо от обстоятельств. Петрикова отметила, что Станкович — харизматичный и сильный тренер, пользующийся уважением и авторитетом у игроков.

"Рада, что наконец-то "Спартак" тренирует человек, который действительно разбирается в футболе", — сказала Петрикова, слова которой приводит Газета.Ru.

Под руководством Станковича "Спартак" завершил сезон 2024/25 Российской премьер-лиги с 57 очками в 30 матчах, заняв четвертое место. Кроме того, команда дошла до финала Пути Регионов в Кубке России, где уступила "Ростову" со счетом 1:2.

Новый сезон РПЛ для "Спартака" начнется 19 июля матчем против махачкалинского "Динамо" на стадионе красно-белых.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

