Как безопасно тренироваться летом: советы от фитнес-тренера Марка Латынтина

Плавитесь от жары? Не сдавайтесь: даже в знойные дни можно тренироваться безопасно

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Жара — не повод для того, чтобы отказываться от тренировок. Однако, чтобы не навредить своему организму, важно учитывать несколько ключевых рекомендаций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек утоляет жажду

1. Пейте достаточно воды

По словам фитнес-тренера Марка Латынтина, основное правило в жару — не забывать пить. Лучше делать это часто, но маленькими глотками, до и после тренировки. Кофе и алкоголь в таких условиях лучше исключить: они способствуют обезвоживанию. Если же хочется чего-то особенного, можно выбрать изотоники — они помогут восстановить водно-солевой баланс в организме.

2. Выбирайте правильное время для тренировок

Лучше всего заниматься до 9 утра и после 7 вечера, чтобы избежать прямого солнечного излучения, которое особенно активно в дневные часы. Если же тренировка проходит на улице, то старайтесь укрыться в тени или выбрать закрытые помещения с хорошей вентиляцией.

3. Не перегружайте себя

В жаркую погоду интенсивность и продолжительность тренировок должны быть уменьшены. Если почувствовали слабость, головокружение или тошноту, немедленно остановите занятия. Это признаки перегрева, с которыми лучше не шутить.

4. Удобная экипировка — залог успеха

Правильная экипировка в жару — это не только комфорт, но и безопасность. Латынин советует выбирать легкую, светлую и дышащую одежду из влагоотталкивающих материалов. Также важным атрибутом является головной убор — он защитит от перегрева. Не забывайте про солнцезащитные очки и крем с SPF, если тренировка проходит под открытым небом.