Тайный симптом офисной жизни, о котором молчат врачи: что запускает раннюю старость

Сидячая работа повышает риск преждевременной смерти на 57% — исследование Калифорнийского университета

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В современном мире мы проводим в сидячем положении большую часть дня — на работе, дома, в транспорте. И хотя внешне это кажется безобидным, научные исследования подтверждают: длительное бездействие вредит здоровью на всех уровнях — от обмена веществ до работы мозга.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Малоподвижный образ жизни напрямую связан с повышением риска хронических заболеваний и преждевременной смерти. Особенно тревожно то, что он влияет не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние.

Что происходит с телом, когда мы сидим целый день

Когда вы долго сидите без движения, ухудшается кровообращение, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Это напрямую связано с такими проблемами, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульт и инфаркты.

"Наши тела созданы для того, чтобы двигаться весь день. Они не созданы для того, чтобы бездействовать и пребывать в неподвижности с уровнем метаболизма, подобным уровню человека в коме", — подчеркнул профессор Хьюстонского университета Марк Гамильтон.

Кроме того, снижение физической активности влияет на обмен веществ: жиры и сахара усваиваются хуже, может возникнуть гормональный дисбаланс. Падает чувствительность к инсулину — возрастает риск диабета второго типа. Сидячая работа снижает количество сжигаемых калорий, что приводит к набору веса и ожирению, а это уже основа для развития десятков других болезней.

Серьезные последствия наблюдаются и в онкологии. Исследования показывают связь между малоподвижностью и увеличением риска развития некоторых видов рака: молочной железы, матки, яичников, толстой кишки и эндометрия.

Удар по психике и иммунитету

Нехватка движения сказывается не только на теле, но и на психике. При недостаточной активности снижается выработка серотонина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Это повышает вероятность тревожных расстройств, депрессии и ухудшения когнитивных функций.

Иммунная система тоже страдает. Организм становится уязвимым перед вирусами и бактериями, хуже справляется с заживлением ран и восстановлением после болезней.

Мышцы, кости и суставы тоже не остаются в стороне. Без регулярной нагрузки снижается мышечная сила, ухудшается выносливость, костная ткань теряет плотность. У людей старшего возраста это особенно опасно, поскольку увеличивается риск падений и переломов.

Сидим — стареем быстрее

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего показало: у женщин старшего возраста, проводящих в сидячем положении более 11 часов в сутки, риск преждевременной смерти повышается на 57%. Американская кардиологическая ассоциация подтверждает — чрезмерное сидение существенно повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

На презентации своей книги "Мой идеальный план движения" биомеханик Кэти Боуман заявила, что постоянное сидение ускоряет процесс старения. И это подтверждается всё большим количеством научных данных.

Что делать, если работа — за столом

Большинство людей не могут просто взять и отказаться от офисной работы. По 8-10 часов в день мы привязаны к стулу. Именно поэтому так важно находить способы компенсировать вред сидячего образа жизни.

Минздрав США рекомендует минимум 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю плюс два дня силовых тренировок. Однако, по словам Марка Гамильтона, этих получаса в день недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия остального времени, проведенного в неподвижности.

Практичные советы

Медицинские эксперты предлагают простые, но действенные рекомендации, которые помогут повысить уровень активности даже в плотном рабочем графике.

Пешие прогулки — лучшее начало

Если вы не готовы к тренировкам, начните с обычной ходьбы. Она улучшает работу сердца, снижает давление и уровень холестерина, укрепляет кости и мышцы ног, помогает справиться со стрессом и наладить сон. Прогулки можно встроить в повседневный распорядок — выходить на одну остановку раньше, подниматься по лестнице вместо лифта, гулять во время телефонных звонков.

Таймеры — чтобы не забыть двигаться

Рабочий ритм часто не оставляет времени даже на короткий перерыв. Ставьте напоминания каждые 30-60 минут, чтобы встать, потянуться, пройтись по офису. Даже пять минут активности каждые полчаса помогут поддерживать здоровье.

Рабочее место стоя — да, но с умом

Многие офисы сейчас оборудуются столами для работы стоя. Это действительно помогает снизить общее время сидения, но злоупотреблять тоже не стоит — длительное стояние может привести к проблемам с венами и риску тромбозов. Лучший вариант — чередовать позы, двигаться, переносить вес тела с ноги на ногу.

Движение на месте — тоже считается

Даже сидя за компьютером, можно не застывать как статуя. Двигайте пальцами ног, вращайте ступнями, вытягивайте ноги, делайте простые упражнения для спины и плеч. Это поможет активизировать кровообращение и немного снять напряжение.

Невозможно полностью отказаться от сидения — но уменьшить его вред вполне реально. Главное — помнить: движение не должно быть подвигом, оно должно стать частью повседневности. Пусть это будет короткая прогулка, растяжка у стола или привычка вставать каждый час. Даже такие небольшие шаги способны значительно улучшить качество жизни и защитить от множества заболеваний.

Уточнения

Симпто́м — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. Симптом — это что-то необычное, что испытывает человек, например, лихорадка, головная боль или другая боль или боли в теле.

