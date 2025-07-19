Лёгкие берут на себя лишнее: скрытая ошибка тормозит результат и выносливость на тренировках

Фитнес-эксперт объяснил, как важно правильно дышать во время тренировки

Когда мы думаем о физических упражнениях, мы обычно концентрируемся на нагрузке, позе или количестве повторений. Но есть важный аспект, который часто остаётся незамеченным: дыхание. Правильное дыхание во время тренировки не только улучшает оксигенацию мышц и снижает утомляемость, но и способствует ритму, выполнению движений и даже концентрации внимания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дыхательная практика

Логика проста: когда вы вдыхаете, вы поставляете кислород к мышцам, которые используют его для производства энергии. В свою очередь, организм выводит углекислый газ. Чем эффективнее этот процесс, тем выше ваши результаты — как в силовых, так и в аэробных нагрузках. Поэтому с течением времени и по мере прогресса ваших тренировок важно научиться правильно дышать.

Многие, особенно занимающиеся силовыми тренировками, задерживают дыхание во время последних повторений для дополнительного усиления нагрузки. Однако это так называемое произвольное апноэ может снизить производительность и даже повысить артериальное давление и перегрузить грудную клетку. Даже при небольших весах задержка дыхания снижает эффективность движений и создаёт ненужную нагрузку на тело.

В кардио нагрузках, таких как бег, роль дыхания ещё более очевидна. Поскольку мышцам необходим кислород для выработки энергии, правильное дыхание обеспечивает большую выносливость на протяжении всей тренировки и предотвращает преждевременное утомление. В идеале для вдоха и выдоха следует использовать как нос, так и рот, особенно при быстром темпе.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма катаболизма у животных, растений и многих микроорганизмов.

