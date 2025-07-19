Двигаетесь, стараетесь, но тело стоит на месте: причина может быть в этих ошибках

Фитнес-инструкторы назвали оптимальную частоту занятий для мужчин и женщин старше 50

После 50 лет тело начинает вести себя по-новому. Выработка таких гормонов, как тестостерон (у мужчин) и прогестерон (у женщин), снижается, метаболизм замедляется, а потеря мышечной массы становится столь же неизбежной, сколь и постоянной. Именно тогда многие решают "сделать что-то для своего здоровья".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег на дорожке

Спортзал становится их союзником, прогулки становятся чаще, питание улучшается — и всё же результаты упорно ускользают от них.

Это не злой умысел вашего организма. Возможно, вы просто совершаете распространённые, но исправимые ошибки. Эти три ошибки допускает большинство:

Заниматься только кардио

Ходьба, езда на велосипеде, плавание и аквааэробика — отличные упражнения для сердца. Они снижают риск гипертонии, инфаркта, инсульта и диабета. Но этого недостаточно.

Силовые тренировки, функциональные тренировки, упражнения с эспандерами или даже упражнения с собственным весом (отжимания, подтягивания, приседания и т. д.) необходимы для поддержания мышечной массы и силы — бесценных активов, необходимых организму с возрастом.

Лёгкое отношение к силовым тренировкам

Слишком лёгкое отношение к силовым тренировкам может быть комфортным, но неэффективным. Если тренировка недостаточно интенсивна, тело не отреагирует ростом силы и мышц, что способствует снижению веса.

Страх травм — распространённое явление, но благодаря профессиональному руководству, постепенному увеличению нагрузки и вниманию к осанке риск травмы значительно снижается. Главное — найти баланс между сложностью и безопасностью, всегда соблюдая количество повторений и подходов, определённое инструктором.

Тренировки без регулярности

Частота — это всё. Без неё нет прогресса. Если говорить о здоровье и похудении, идеальный вариант — выполнять силовые и аэробные упражнения не реже трёх раз в неделю. Без минимальной регулярности организм не получает достаточного стимула для изменений.

Поначалу может быть сложно поддерживать регулярность, но продолжайте, пока тренировки не станут привычкой, чем-то естественным, как чистка зубов.

Очевидно, есть предел, который необходимо соблюдать. Не стоит заниматься по четыре часа семь дней в неделю. Хватит и двух тренировок в неделю.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

