Фитнес не имеет возраста: вот какую пользу приносят занятия спортом пожилым людям

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Идея о том, что только молодым гарантировано место в спортзалах и спортивных секциях, устарела и, более того, вредна.

Бабушка в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бабушка в спортзале

Наука и эксперты сходятся во мнении: пожилые люди не только могут, но и должны поддерживать режим тренировок, даже интенсивных, при условии соблюдения своих возможностей и надлежащего контроля.

Старение не обязательно означает бездеятельность. Регулярные физические упражнения способствуют реальному улучшению физического и психического здоровья, если им предшествует медицинское обследование и они проводятся под руководством специалиста по физической культуре.

Кроме того, подготовка требует последовательного плана, учитывающего текущую физическую подготовку, историю болезни, адекватное питание (с особым вниманием к белкам и пищевым добавкам, таким как креатин) и укрепление мышц, с акцентом на тренировки не менее четырёх раз в неделю.

Те, кто думает, что пожилой организм не реагирует на физические упражнения, ошибаются. Регулярная физическая активность уменьшает боль, укрепляет мышцы и суставы, улучшает настроение, повышает самооценку и укрепляет независимость.

Основные преимущества включают: улучшение равновесия (снижение риска падений), профилактику хронических заболеваний (таких как диабет, гипертония, остеопороз и даже деменция), когнитивную стимуляцию, снятие стресса и улучшение качества сна. Физическая активность также влияет на иммунитет.

Стоит помнить, что биологически человек естественным образом теряет мышечную массу, начиная с 25 лет, и этот процесс ускоряется после 40 лет. После 50 лет эта потеря может достигать 2% в год. Поэтому создание и поддержание "мышечного резерва" — одна из наиболее эффективных стратегий для активного старения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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