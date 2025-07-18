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Термогенез в действии: как зимние тренировки помогают сжигать калории

Зимний спорт: как холод влияет на расход калорий и мотивацию
Спорт

Зимой мотивация к занятиям спортом на открытом воздухе может значительно снизиться, но существует теория, предполагающая, что занятия спортом в холодную погоду могут увеличить расход калорий.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

По мнению некоторых экспертов, эта идея имеет под собой определённые основания. Кака Феррейра, технический менеджер Companhia Athletica, объясняет, что в холодных условиях организму человека необходимо вырабатывать тепло внутри себя — этот процесс известен как термогенез.

Этот процесс в сочетании с физической нагрузкой немного увеличивает расход энергии, поскольку организму необходимо поддерживать свою температуру, а также способствует лучшему кровообращению для согревания задействованных в физической активности участков тела.

С другой стороны, низкие температуры также могут препятствовать занятиям спортом, что в конечном итоге снижает общий уровень физической активности.

Для того чтобы этот рост расхода калорий был эффективным, крайне важно поддерживать как интенсивность, так и регулярность тренировок. Однако даже этого небольшого увеличения потребления калорий самого по себе недостаточно для достижения существенных результатов в плане потери веса, поскольку для существенной потери веса необходимо также планировать рацион питания с учетом дефицита калорий, что означает потребление меньшего количества энергии, чем ее расходуется.

При воздействии низких температур организм стремится поддерживать гомеостаз, то есть баланс внутренней температуры. Эти дополнительные усилия требуют дополнительных затрат энергии, что приводит к некоторому увеличению расхода калорий. Во время физических упражнений в условиях сильного холода организм постоянно работает над тем, чтобы согреть конечности и активные мышцы, что может привести к увеличению количества сжигаемых калорий.

Несмотря на потенциальную пользу в виде сжигания калорий, холодная погода может стать серьёзным препятствием для физической активности. Неблагоприятные погодные условия часто снижают желание и мотивацию к занятиям спортом.

Более того, интенсивные или недостаточные движения без должной разминки могут увеличить риск травм суставов и мышц, которые становятся более жёсткими в холодную погоду.

Поэтому крайне важно принимать соответствующие меры защиты, например, носить термобельё и разминаться перед тренировками.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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