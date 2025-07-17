Британская теннисистка Мур отстранена на 4 года: вот за что её наказали

32-летняя британская теннисистка Тара Мур дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Она была временно отстранена от тенниса в мае 2022 года после положительного результата теста на запрещённые вещества (стероиды) нандролон и болденон. Однако в декабре следующего года независимый трибунал оправдал её, постановив, что проба была взята из заражённого мяса.
Новое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранило 32-летнюю теннисистку от спорта до начала 2028 года.
Четырёхлетний срок вступит в силу немедленно, но будет сокращён на 19 месяцев, поскольку она уже была временно отстранена на этот срок на момент начала разбирательства.
Тара Шейнис Мур (англ. Tara Shanice Moore; родилась 6 августа 1992 года в Британском Гонконге) — британская теннисистка китайского происхождения; победительница 26 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).
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