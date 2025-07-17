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Британская теннисистка Мур отстранена на 4 года: вот за что её наказали

Теннисистка Тара Мур призналась в нарушении антидопинговых правил
Спорт

32-летняя британская теннисистка Тара Мур дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Она была временно отстранена от тенниса в мае 2022 года после положительного результата теста на запрещённые вещества (стероиды) нандролон и болденон. Однако в декабре следующего года независимый трибунал оправдал её, постановив, что проба была взята из заражённого мяса.

Новое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранило 32-летнюю теннисистку от спорта до начала 2028 года.

Четырёхлетний срок вступит в силу немедленно, но будет сокращён на 19 месяцев, поскольку она уже была временно отстранена на этот срок на момент начала разбирательства.

Уточнения

Тара Шейнис Мур (англ. Tara Shanice Moore; родилась 6 августа 1992 года в Британском Гонконге) — британская теннисистка китайского происхождения; победительница 26 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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