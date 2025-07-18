Почему даже летом люди умудряются растолстеть? Оказалось, виноват кондиционер

Эксперт Зайнудинов рассказал, как связаны кондиционеры и лишний вес

1:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

В жару обычно есть совсем не хочется. Но при этом многие все же умудряются набрать вес в такую погоду. Как это выходит?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Профессор, д. м. н., диетолог Зайнудин Зайнудинов рассказал, что летом традиционный совет всех врачей, диетологов — сократить калорийность рациона.

Если в среднем рекомендуемая калорийность — около 2000 ккал для женщин и 2500 ккал для мужчин, то летом можно и меньше.

Врач советует отказаться от жареных продуктов, приготовленных во фритюре, заменить тяжелую мясную пищу на более легкую, есть больше ягод, овощей, фруктов.

"Ну и напомню о питьевом режиме — мы должны пить больше воды. Если этого не делать, из-за обезвоживания могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания", — отметил он.

По словам профессора, когда на улице жарко, у большинства людей снижается аппетит. Но некоторым все равно трудно удержать вес.

"У нас везде кондиционеры — в офисах, в автомобилях, торговых центрах — поэтому мы не испытываем серьезных проблем из-за жары. Но из-за этого и аппетит не снижается. Человек по-прежнему может много и с удовольствием есть. Ну и кроме того, многие люди любят утолять жажду газированными сладкими напитками. а в них очень много сахара, из-за чего жажда только усиливается", — объяснил связь набора веса и кондиционера профессор.

Виноваты в наборе веса летом могут быть и другие причины:

Нехватка сна Отсутствие графика приема пищи Отсутствие белка в рационе

Стоит всегда соблюдать баланс, умеренность и, конечно, не забывать пить столько воды, сколько просит организм, пишет KP. RU.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

