Чем плотнее график, тем легче худеть: всё для фигуры уже есть в офисе — парадокс офисного режима

Медицинский эксперт назвал три способа сохранить форму при сидячей работе

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сидячая работа — скрытый враг фигуры. Постоянные дедлайны, перекусы "на автомате", минимум движения — и вот уже одежда сидит не так, как раньше. Но сдаваться не обязательно. Даже если вы заняты с утра до вечера, сохранить форму реально. Медицинский эксперт предлагает три простых, но неожиданных решения, которые вписываются даже в самый загруженный график.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Завтрак — ваш главный щит

Пропускаете утреннюю еду? Зря. Это первый шаг к вечернему перееданию и беспощадным атакам сладкого из автоматов.

Начинайте день с питательного завтрака. Такой старт "отключает" импульсивные желания съесть что-то вредное и держит вас сытым до обеда. Энергия стабильна, концентрация — на высоте.

Простая формула тарелки — никакой диеты не нужно

Диеты сложно соблюдать, когда работа кипит. Лучше — визуальный подход: разделите тарелку прямо перед собой.

½ — овощи (тушёные или свежие),

¼ — сложные углеводы (гречка, киноа, картофель),

¼ — белок (курица, рыба, яйца).

Это не только сбалансировано, но и реально работает — даже когда вы обедаете в офисной кухне.

Умная активность: без кроссовок и зала

Вечером вы не успеваете в тренажерку? И не надо.

Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте. Это небольшая тренировка ног, которая не требует времени.

Используйте обеденный перерыв для быстрой прогулки. Всего 10 минут ходьбы снижают стресс и разгоняют метаболизм.

Следите за осанкой. Ровная спина не только предотвращает боли, но и активирует мышцы кора. Просто сидите прямо — это тоже движение.

Каждое такое "незаметное усилие" складывается в ощутимый результат к концу месяца.

Бонус: полезные перекусы

Между завтраком и обедом всегда хочется чего-то "на ходу"? Подготовьтесь заранее:

горсть несоленых орехов,

стакан натурального йогурта,

ягоды.

И всё - шоколадные батончики больше не выглядят такими привлекательными.

Уточнения

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

