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Когда звезда боится тренировки: Хлои Кардашьян призналась, как борется с собой ради формы

Хлои Кардашьян уделяет внимание упражнениям на ноги и тренируется с дочерью
2:42
Спорт

39-летняя звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян уже давно сделала спорт неотъемлемой частью своей жизни. В её расписании всегда находится место для занятий в зале, а в тренировках она делает упор на тяжёлую атлетику и кардио. Но даже при таком ритме она не стремится к идеалу — вместо этого учит ценить прогресс и не забывать хвалить себя за старания.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

"Постепенность и гордость за всё, что ты делаешь — вот главный ключ к успеху. Даже маленькие шаги заслуживают похвалы. Гордитесь собой и будьте терпеливы", — посоветовала Хлои Кардашьян.

Мотивация — рядом

Тренироваться Хлои любит не одна. Часто в зале её сопровождает дочь, которая выполняет упражнения вместе с мамой. Девочка с энтузиазмом повторяет все задания тренера, не упуская ни одного подхода. Это не только сближает, но и формирует у ребёнка полезную привычку — заботиться о теле с самого детства.

По словам Хлои, тренировки с дочерью стали для неё дополнительным стимулом. Видя старание ребёнка, она сама старается не сдаваться даже в самые ленивые дни.

Сила в ногах — внимание к деталям

Особенное внимание Кардашьян уделяет нижней части тела. В её программе множество упражнений, направленных на развитие мышц ног и укрепление суставов. Она работает с весами, использует эластичные ленты и выполняет динамические комплексы. Такой подход помогает не только добиться визуальных результатов, но и улучшить общую подвижность.

Однако так было не всегда. Звезда признаётся, что регулярные тренировки когда-то казались ей мучением.

"Мне было сложно приучить себя к постоянству. Одна только мысль о тренировке вызывала ужас", — откровенно рассказала Хлои Кардашьян.

Сейчас спорт стал для неё привычкой, а зал — местом силы и восстановления.

Возвращение после травмы

Последние два месяца Кардашьян была вынуждена сделать паузу в занятиях — травма заставила пересмотреть ритм жизни и научиться слушать своё тело. Но звезда не сдалась. Вместо резкого возвращения к нагрузкам она выбрала мягкий подход: восстанавливает форму постепенно, с акцентом на безопасность.

"Только грамотный подход может гарантировать результат", — уверена Хлои.

Сегодня она снова в зале — с меньшими весами, но с не меньшей мотивацией. И своим примером напоминает, что путь к цели не всегда прямой, но движение вперёд — уже победа.

Уточнения

Хло́и Алекса́ндра Кардашья́н — американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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