Пока другие пекут пироги, она отжимается: эта бабушка изменила представление о старости

Бабушка из Канады установила рекорд Гиннесса: 1575 отжиманий за 60 минут

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59-летняя жительница Канады Донна-Жан Уайлд доказала, что возраст — не преграда для силы и выносливости. Её достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса: за 60 минут она выполнила 1575 отжиманий. Причём сделала это не ради славы, а ради семьи. Главной мотивацией для Донны стали её дети и 12 внуков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бабушка в спортзале

"Я просто хочу быть для них примером, показать, что никогда не поздно начать", — сказала рекордсменка Донна-Жан Уайлд.

Поддержка семьи — мощнейшее топливо

Во время рекордной попытки Донну-Жан окружали самые близкие. Её внуки стояли рядом с плакатами и скандировали подготовленные заранее кричалки. Это создавало атмосферу настоящего праздника и помогало спортсменке справляться с волнением и усталостью.

"Мне пришлось побороть слёзы счастья и эмоции, чтобы продолжать двигаться вперёд", — поделилась Донна-Жан Уайлд.

За первые двадцать минут она успела сделать 620 отжиманий — это почти треть от общего количества. Позже темп снизился, но уверенность и поддержка не покидали спортсменку до самого конца.

История, начавшаяся с бега

Увлечение отжиманиями пришло к Донне не случайно. В начале 2024 года она начала усиленно тренироваться, чтобы побить мировой рекорд в беге. Тогда она включила в свой ежедневный график по 500 отжиманий. Это не только помогло ей набрать отличную физическую форму, но и стало привычкой, от которой она не отказалась и после забега.

Теперь женщина признаётся, что именно отжимания стали её "медитацией в движении" — способом восстановить силы и настроиться на позитив.

Вдохновляет не словом, а делом

История Донны-Жан быстро разошлась по соцсетям. Её начали приглашать на спортивные мероприятия, ток-шоу и мотивационные форумы. Но сама рекордсменка говорит, что не собирается становиться звездой — ей важнее личный пример для близких.

"Я просто обычная бабушка, которая любит движение и хочет, чтобы мои внуки росли с верой в свои силы", — отметила Донна-Жан Уайлд.

Сегодня она продолжает тренировки и уже рассматривает возможность новых рекордных попыток — не исключено, что в других дисциплинах. Для неё спорт — это не цель, а стиль жизни, который наполняет каждый день смыслом.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

