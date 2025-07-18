Собаки теперь на сушке: клуб для хвостатых предлагает то, чего нет даже у людей

В Китае откроется фитнес-клуб для собак с залом, массажем и зоомагазином

5:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

В самом центре Шанхая скоро начнёт работу первый в городе фитнес-клуб, предназначенный исключительно для собак. Идея проста и амбициозна: предоставить четвероногим друзьям возможность вести активный и насыщенный образ жизни под присмотром специалистов. Владельцы смогут оставлять питомцев в надёжных руках профессиональных кинологов и тренеров, а сами тем временем заняться делами или понаблюдать за тренировкой.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Профессиональный подход к здоровью хвостатых

Каждой собаке подбирают индивидуальную программу: учитываются возраст, состояние здоровья, уровень активности и даже предпочтения. Специалисты разработают как тренировочный план, так и схему питания. Всё, как в фитнес-клубах для людей, только адаптировано под особенности животных.

"Мы хотим, чтобы собаки не просто гуляли, а полноценно тренировались и чувствовали себя счастливыми", — подчеркнул владелец клуба Ван Лэй.

Занятия будут проходить в специально оборудованном зале с тренажёрами, рассчитанными на нагрузку, подходящую собакам разных пород и размеров. Здесь же есть бассейн, где можно укрепить мышцы, не перегружая суставы. Это особенно важно для пожилых животных и тех, кто проходит реабилитацию после травм.

Массаж и реабилитация — не прихоть, а необходимость

Отдельное внимание в клубе уделяют восстановительным процедурам. После активной тренировки или сеанса плавания собаку можно отвести в массажный кабинет. Там опытные специалисты проведут расслабляющие и лечебные процедуры, направленные на улучшение общего самочувствия и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Для тех, кто нуждается в восстановлении после операций или травм, в клубе предусмотрен кабинет реабилитации с физиотерапевтическим оборудованием.

"Наша цель — поддерживать здоровье питомцев на всех этапах жизни", — пояснила инструктор по реабилитации Ли Чжэнь.

Клуб — это не только спортзал

После занятий хвостатые посетители смогут отдохнуть вместе с хозяевами в зоне отдыха, а затем зайти в магазин при клубе. Там представлен широкий выбор полезных лакомств, витаминов, игрушек и товаров для ухода. Всё, что может понадобиться активной собаке, собрано в одном месте.

Такой подход делает клуб не просто местом для тренировок, а полноценным пространством для заботы о питомце.

Китай берёт пример с Европы и России

Хотя идея кажется новой для Китая, в других странах подобные клубы работают уже не первый год. В Москве, например, фитнес-центры для собак появились около десяти лет назад. Там можно найти бассейны, кардиозоны, специальные залы для групповых занятий, а также консультации ветеринаров и диетологов.

В европейских странах практика занятия спортом с собаками вышла на уровень культуры: там не только собаки занимаются фитнесом, но и владельцы вместе с ними участвуют в специальных тренировках, укрепляя связь с питомцем и улучшая собственную форму.

Почему фитнес важен и для собак

Собаки, как и люди, подвержены проблемам со здоровьем при малоподвижном образе жизни. Ожирение, проблемы с суставами, сниженный иммунитет — всё это результат недостатка активности. Особенно это касается городских собак, которые ограничены в свободном пространстве для бега и игр.

Фитнес-клуб помогает решить эти проблемы системно и под контролем специалистов. В условиях мегаполиса это особенно актуально.

"Собаки — не только наши друзья, но и полноценные члены семьи. Мы обязаны заботиться о них так же тщательно, как и о себе", — отметил ветеринар клуба Чжао Юй.

Для кого этот формат

Фитнес-клуб подойдёт не только спортивным породам, которым жизненно необходима высокая активность, но и комнатным собакам. Даже короткие сеансы на беговой дорожке или в воде способны дать ощутимый эффект: повысить выносливость, улучшить сон, нормализовать вес и снизить уровень тревожности.

Особенно полезны такие занятия для животных, переживших стресс или травму. Тренировки помогают вернуть уверенность, укрепляют психику и восстанавливают двигательную активность.

Клуб как форма заботы и любви

Открытие такого центра — это шаг к осознанному отношению к питомцам. Владельцы всё чаще ищут для своих собак не просто выгул, а качественный досуг, в котором сочетаются польза и удовольствие. Фитнес становится частью заботы о животном, наряду с правильным питанием и регулярными визитами к ветеринару.

Шанхайский клуб — первый в городе, но, судя по интересу, вряд ли последний. Вполне возможно, что совсем скоро такие пространства станут привычной частью городской жизни, как салоны красоты или коворкинги.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

