Дмитрий Булыкин раскрыл секрет неудач Зенита — почему даже юбилейный сезон не гарантирует успеха?

Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист, известный по выступлениям за "Локомотив", "Динамо", "Андерлехт", "Фортуну", "Байер", "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякс", Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с петербургским клубом "Зенит". Он отметил, что руководство клуба не создает дополнительного давления на команду, несмотря на то, что сезон объявлен юбилейным.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

По мнению Булыкина, "Зенит" не всегда добивается успеха, как бы ни старались болельщики и руководство. Он подчеркнул, что футбол непредсказуем, и даже самые сильные команды могут столкнуться с трудностями, приводит слова спортсмена Газета.Ru.

"Футбол не всегда идет по их плану, невозможно всегда выигрывать. Сколько и какие бы даты ты не праздновал, у футбола может быть другое мнение", — подчеркнул Булыкин.

Напомним, что в прошлом году "Зенит" не смог выиграть чемпионат и Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов подряд. Новый сезон также объявлен юбилейным, и перед командой стоит задача завоевать все трофеи.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

