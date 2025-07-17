Дмитрий Булыкин раскрыл секрет неудач Зенита — почему даже юбилейный сезон не гарантирует успеха?

Бывший футболист, известный по выступлениям за "Локомотив", "Динамо", "Андерлехт", "Фортуну", "Байер", "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякс", Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с петербургским клубом "Зенит". Он отметил, что руководство клуба не создает дополнительного давления на команду, несмотря на то, что сезон объявлен юбилейным.
По мнению Булыкина, "Зенит" не всегда добивается успеха, как бы ни старались болельщики и руководство. Он подчеркнул, что футбол непредсказуем, и даже самые сильные команды могут столкнуться с трудностями, приводит слова спортсмена Газета.Ru.
"Футбол не всегда идет по их плану, невозможно всегда выигрывать. Сколько и какие бы даты ты не праздновал, у футбола может быть другое мнение", — подчеркнул Булыкин.
Напомним, что в прошлом году "Зенит" не смог выиграть чемпионат и Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов подряд. Новый сезон также объявлен юбилейным, и перед командой стоит задача завоевать все трофеи.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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