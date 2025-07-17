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От ненавистного живота не останется и следа: три упражнения, которые подарят осиную талию

Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
3:02
Спорт

Если ты хочешь, чтобы твоя фигура выглядела подтянутой и женственной, возьми на вооружение три простых и эффективных упражнения. Они помогут укрепить мышцы живота и сделать талию более выразительной, а выполняются они без лишних усилий.

Фитнес
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Фитнес

Хулахуп — тренировка для талии и кардио

Хулахуп — это отличный способ не только развить мышцы живота, но и улучшить кардионагрузку. Все, что нужно — это крутануть обруч хотя бы 40 минут в день. Ты можешь выбрать обычный хулахуп, утяжелённый (до 2 кг) или массажный, с шариками на внутренней поверхности, если хочешь усилить эффект.

Упражнение

  • Постоянно вращай обруч вокруг талии, следя за тем, чтобы мышцы пресса были в напряжении.
  • Для лучшего результата выполняй это упражнение каждый день.

Предупреждение: Если у тебя есть проблемы с почками, печенью, гинекологические заболевания или дефицит массы, от этого упражнения лучше отказаться.

Диск — для проработки косых мышц

Диск (или тренажёр для вращения корпуса) активно задействует косые мышцы живота, что помогает вытянуть талию и сделать её более выразительной. Это упражнение отлично подходит для проработки боков и придания талии чёткости.

Упражнение

  • Встань на диск и держи спину прямо.
  • Фиксируй корпус за счет пресса, чтобы избежать ненужного прогиба в спине.
  • Вращай корпус влево и вправо, активно работая мышцами живота.

Предупреждение: Не рекомендуется заниматься на этом тренажере, если у тебя есть грыжи межпозвонковых дисков или серьёзные неврологические проблемы.

Ролик — для укрепления всех мышц тела

Ролик — это один из самых эффективных тренажёров для проработки всего тела. Он помогает укрепить не только мышцы живота, но и спины, а также улучшить осанку. Этот тренажёр отлично подходит как для новичков, так и для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку.

Упражнение

  • Стань на колени, держи ролик руками на уровне плечевых суставов.
  • Напряги ягодицы и медленно отведи ролик вперёд на вдохе, а на выдохе верни его в исходное положение, используя силу пресса, а не прогибая спину.

Предупреждение: Если у тебя есть проблемы с позвоночником, начинать с этого упражнения стоит очень осторожно.

Стройная талия — результат терпения и регулярности

Для достижения красивой и подтянутой талии важно не только делать упражнения, но и подходить к процессу с терпением и регулярностью. Сделай эти три упражнения частью своего ежедневного расписания, и ты обязательно увидишь результат. Помни, что путь к идеальной фигуре — это не спринт, а марафон, где важны постоянство и внимание к своему телу. Вскоре твоя талия будет выглядеть именно так, как ты мечтаешь!

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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