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Бегать в старых кроссовках — всё равно что прыгать с высоты без страховки: как изношенная обувь может стоить вам здоровья

Когда менять беговую обувь: советы врача для предотвращения травм
3:34
Спорт

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической активности. Он не требует дорогого оборудования или абонемента в спортзал, но есть одно важное правило: правильная обувь! Кроссовки — это не просто стильный аксессуар, а важный элемент вашего комфорта и безопасности. Когда обувь приходит в негодность, это может привести к травмам, потере комфорта и даже ухудшению качества самой тренировки. Так как же понять, что пора менять пару кроссовок?

Мужчина завязывает шнурки
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина завязывает шнурки

Почему правильная обувь так важна

Бег — это нагрузка на суставы и мышцы. Каждый шаг — это удар по стопе, и обувь должна справляться с этими силами, обеспечивая амортизацию и поддержку. Но со временем даже самые лучшие кроссовки теряют свои защитные свойства. Когда это происходит, риски для здоровья возрастает.

5 признаков, что пора менять беговые кроссовки

Чтобы избежать травм и дискомфорта, важно следить за состоянием обуви. Вот несколько симптомов, которые подскажут, что ваша пара уже отслужила своё:

Изношенная подошва

  • Это первый и самый очевидный сигнал. Если подошва стала гладкой или на ней появились потертости, значит, обувь уже не выполняет свою амортизирующую функцию, а это может привести к падениям и травмам.

Проблемы с задней частью обуви

  • Протёртая или повреждённая внутренняя часть задника обуви нарушает поддержку пятки и голеностопного сустава. Это может привести к вывихам и болям в суставах.

Износ стелек

  • Стельки — это третья точка опоры стопы. Если они потеряли форму или износились, это нарушает баланс и может вызвать болевые ощущения в ногах.

Дырки и повреждения

  • Если в обуви появились дырки, это уже не просто эстетическая проблема. Через эти отверстия внутрь могут попасть камни и грязь, что создаёт дополнительный дискомфорт и может повредить стопу.

Утрата амортизации

  • Даже если внешний вид кроссовок ещё неплох, но вы заметили, что при беге ноги начинают уставать быстрее, а суставы начинают болеть — значит, амортизирующие свойства подошвы уже не выполняются должным образом.

Как правильно ухаживать за кроссовками

Даже если обувь в хорошем состоянии, важно следить за ней. Вот несколько советов, как продлить срок службы ваших кроссовок:

  • Проветривайте обувь после каждого тренировки: это поможет избавиться от влаги и запахов, которые могут повлиять на материал и комфорт.
  • Чистите их регулярно: используйте мягкую щётку или ткань, чтобы убрать грязь и песок с подошвы и верхней части обуви.
  • Дайте кроссовкам отдых: если возможно, используйте разные пары для тренировок, чтобы избежать чрезмерного износа одной пары.
  • Правильный выбор для каждого сезона: в дождливую или холодную погоду выбирайте обувь с хорошей водоотталкивающей пропиткой, а летом — с хорошей вентиляцией.

Заботьтесь о своих ногах, и они будут вам благодарны

Когда обувь утратит свои защитные свойства, это не просто неудобно, но и опасно. Бегать в старых, изношенных кроссовках — это как прыгать в воду с камнями в карманах. Подходите к выбору и уходу за обувью осознанно, следите за её состоянием, и ваши тренировки будут не только более комфортными, но и безопасными.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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