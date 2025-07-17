Бегать в старых кроссовках — всё равно что прыгать с высоты без страховки: как изношенная обувь может стоить вам здоровья

Когда менять беговую обувь: советы врача для предотвращения травм

3:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической активности. Он не требует дорогого оборудования или абонемента в спортзал, но есть одно важное правило: правильная обувь! Кроссовки — это не просто стильный аксессуар, а важный элемент вашего комфорта и безопасности. Когда обувь приходит в негодность, это может привести к травмам, потере комфорта и даже ухудшению качества самой тренировки. Так как же понять, что пора менять пару кроссовок?

Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина завязывает шнурки

Почему правильная обувь так важна

Бег — это нагрузка на суставы и мышцы. Каждый шаг — это удар по стопе, и обувь должна справляться с этими силами, обеспечивая амортизацию и поддержку. Но со временем даже самые лучшие кроссовки теряют свои защитные свойства. Когда это происходит, риски для здоровья возрастает.

5 признаков, что пора менять беговые кроссовки

Чтобы избежать травм и дискомфорта, важно следить за состоянием обуви. Вот несколько симптомов, которые подскажут, что ваша пара уже отслужила своё:

Изношенная подошва

Это первый и самый очевидный сигнал. Если подошва стала гладкой или на ней появились потертости, значит, обувь уже не выполняет свою амортизирующую функцию, а это может привести к падениям и травмам.

Проблемы с задней частью обуви

Протёртая или повреждённая внутренняя часть задника обуви нарушает поддержку пятки и голеностопного сустава. Это может привести к вывихам и болям в суставах.

Износ стелек

Стельки — это третья точка опоры стопы. Если они потеряли форму или износились, это нарушает баланс и может вызвать болевые ощущения в ногах.

Дырки и повреждения

Если в обуви появились дырки, это уже не просто эстетическая проблема. Через эти отверстия внутрь могут попасть камни и грязь, что создаёт дополнительный дискомфорт и может повредить стопу.

Утрата амортизации

Даже если внешний вид кроссовок ещё неплох, но вы заметили, что при беге ноги начинают уставать быстрее, а суставы начинают болеть — значит, амортизирующие свойства подошвы уже не выполняются должным образом.

Как правильно ухаживать за кроссовками

Даже если обувь в хорошем состоянии, важно следить за ней. Вот несколько советов, как продлить срок службы ваших кроссовок:

Проветривайте обувь после каждого тренировки: это поможет избавиться от влаги и запахов, которые могут повлиять на материал и комфорт.

это поможет избавиться от влаги и запахов, которые могут повлиять на материал и комфорт. Чистите их регулярно: используйте мягкую щётку или ткань, чтобы убрать грязь и песок с подошвы и верхней части обуви.

используйте мягкую щётку или ткань, чтобы убрать грязь и песок с подошвы и верхней части обуви. Дайте кроссовкам отдых: если возможно, используйте разные пары для тренировок, чтобы избежать чрезмерного износа одной пары.

если возможно, используйте разные пары для тренировок, чтобы избежать чрезмерного износа одной пары. Правильный выбор для каждого сезона: в дождливую или холодную погоду выбирайте обувь с хорошей водоотталкивающей пропиткой, а летом — с хорошей вентиляцией.

Заботьтесь о своих ногах, и они будут вам благодарны

Когда обувь утратит свои защитные свойства, это не просто неудобно, но и опасно. Бегать в старых, изношенных кроссовках — это как прыгать в воду с камнями в карманах. Подходите к выбору и уходу за обувью осознанно, следите за её состоянием, и ваши тренировки будут не только более комфортными, но и безопасными.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

