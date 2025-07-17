Если тебе тяжело — ты не один: как начать тренироваться, когда душа просит сериал, а тело — плед

Психологи рассказали, как начать получать удовольствие от тренировок

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Тренировки — это не всегда про кайф. Пот, усилия, лень и внутренний диалог "может, завтра?" знакомы каждому, кто когда-либо пытался подружиться со спортом. И пока одни уверяют, что "вот-вот начнутся эндорфины", другие продолжают страдать и мечтать о пицце. Но выход есть — спортивные психологи и тренеры делятся простыми приёмами, которые помогут начать получать настоящее удовольствие от движения, и дома, и в зале.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег на дорожке

Найди момент, который тебе реально нравился

Ты не обязана любить всё в тренировке, но если вспомнишь хотя бы один приятный эпизод — уже станет легче. Об этом говорит исследование Университета Нью-Гемпшира: даже одно позитивное воспоминание из прошлого спортивного опыта повышает мотивацию.

"Перестаньте думать о результате — ищите удовольствие в процессе", — советует спортивный психолог Лиа Лагос.

Может, ты кайфовала от того, как громко играла любимая песня на зумбе, или почувствовала силу в ногах во время выпадов? Именно такие воспоминания активируют желание повторить тренировку.

Слушай энергичную музыку

Плейлист способен изменить всё. По словам физиолога и автора книги "Разум сильнее жира" Грега Джастиса, бодрые треки с ритмом от 140 до 160 ударов в минуту мгновенно улучшают настроение и повышают выносливость.

"Если вы бегаете, увеличьте темп до 180 bpm — это даст телу больше импульса двигаться", — рекомендует Джастис.

Музыка делает тренировку ритмичной и приятной. А если подобрать "правильные" треки под определённые упражнения — можно почувствовать себя героем клипа.

Устрой себе маленькое удовольствие после

Эндорфины, конечно, будут. Но их не всегда хватает, особенно в начале. Помоги себе с помощью привычного удовольствия после занятия. Например:

Включи любимое шоу во время растяжки.

Закажи себе кофе с корицей после утреннего кардио.

Заверши тренировку массажем лица или горячей ванной.

"Создайте ассоциацию между тренировкой и чувством удовольствия. Это может быть даже яркая майка или носки с принтом, которые нельзя носить в офис, но можно — на спорт", — советует психолог Мелани Эйснер.

Не думай о тренировке как о наказании

Если ты подходишь к спорту с мыслью: "Надо отработать пирожное", удовольствие точно не придёт. Постарайся изменить угол восприятия.

"Смотрите на тренировки как на возможность перезагрузки. Зал — это место, где никто не требует отчётов и не задаёт вопросов про школу ребёнка", — подчёркивает Лагос.

Спорт не должен быть расплатой — пусть он станет твоим пространством свободы и покоя.

Тренируйся в компании

Для многих тренировка — это ещё и социальное удовольствие. Если тебе важно общение, не отказывай себе в нём. Это может быть:

Групповая студия танцев.

Пробежка с подругой.

Поход в зал вдвоём (будет кому подать гантели и обсудить сериал в перерывах).

"В паре или команде заниматься проще и веселее. Особенно если в команде есть кто-то, кто заряжает энергией", — говорит силовой тренер Тейлор Гейнор.

Пробуй разное

Иногда мы ненавидим спорт просто потому, что выбрали не свой формат. Пилатес может показаться скучным, бег — утомительным, а йога — слишком медленной. Не страшно.

"Проведите ревизию своих предпочтений. Любите быть в тишине или, наоборот, среди людей? Нравятся всплески или ритмичность? Только экспериментируя, можно найти "своё”", — уверена Гейнор.

Дай шанс разным направлениям: от тай-бо до плавания, от танцев до тренажёрки — и пусть привычка начнётся с интереса.

Делай то, что у тебя получается

Человеку приятно делать то, в чём он хорош. Если на растяжке ты скована, как табуретка — не насилуй себя. А вот если после парочки силовых упражнений чувствуешь себя супергероем — иди туда.

"Иногда мама, которая носила ребёнка на руках по три года, с лёгкостью восхищает тренера по тяжёлой атлетике. У неё уже есть база, просто она об этом не знала", — улыбается Гейнор.

Ориентируйся не только на "полезность", но и на то, что вызывает чувство успеха.

Ставь маленькие, но реальные цели

Нереалистичные ожидания — враг удовольствия. Хочешь "минус 10 кг за месяц"? Скорее всего, будет разочарование. Начни с простого: "Две тренировки в неделю", и фиксируй их — даже галочка в календаре даст ощущение достижения.

"Визуализация успеха — мощный стимул. Маленькие цели создают эффект "Я молодец!”, а он, в свою очередь, втягивает в процесс", — говорит Мелани Эйснер.

Главное — начать с заботы о себе

Путь к любви к тренировкам начинается не с идеального тела или тяжёлых штанг, а с простого вопроса: "Как я могу позаботиться о себе сегодня?" Когда спорт становится формой поддержки, а не наказания, он перестаёт быть обязанностью и превращается в источник энергии, уверенности и удовольствия. Начинай с малого, слушай себя, экспериментируй — и однажды тренировка станет не задачей из списка, а личным праздником движения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

