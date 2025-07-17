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Спортивный реванш? Как Россия готовится к будущей Олимпиаде

Журова: Россия технически готова к проведению Олимпиады, но пока отстранена от МОК
2:44
Спорт

Россия уже располагает всей необходимой инфраструктурой для проведения Олимпийских игр, но не может подать заявку из-за отстранения от МОК. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Лёгкая атлетика
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёгкая атлетика

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Россия планирует подавать заявки на проведение как летних, так и зимних Олимпийских игр. По его словам, страна в будущем готова принять Олимпиаду в третий раз. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Журовой, Россия уже располагает всем необходимым, чтобы провести Олимпиаду в кратчайшие сроки, поскольку ранее были построены масштабные спортивные объекты.

"Нам уже не надо тратить такие деньги, как, наверное, мы уже потратили на создание инфраструктуры для Универсиад, для Олимпиады, для чемпионата мира по футболу", — заявила Журова.

Она подчеркнула, что в разных городах страны продолжается строительство новых спортивных объектов, которые потенциально готовы принимать Олимпийские игры уже сейчас. Однако подача официальной заявки невозможна без восстановления членства в Международном олимпийском комитете.

"Сначала нам, конечно, надо восстановить наше членство в МОК. Без этого подавать заявку невозможно", — пояснила парламентарий.

Журова напомнила, что до введения ограничений Россия рассматривала возможность подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года и имела для этого все шансы. Сейчас же реалистичные сроки начинаются не раньше 2040 года.

"Мы же не говорим про сегодня. Это уже 2040, 2042, 2044, но не раньше", — сказала она.

Она пояснила, что решение о городе-хозяине Олимпиады принимается как минимум за восемь лет до проведения соревнований.

"Каждая Олимпиада, вернее, определение города-кандидата, за 8 лет до начала Олимпиады", — добавила Журова.

По её мнению, Россия уже зарекомендовала себя как страна, способная проводить соревнования мирового уровня.

Депутат также напомнила об успешном проведении таких мероприятий, как чемпионат мира по водным видам спорта, Универсиады и "Игры будущего". По её словам, участие в организации Олимпиады может стать для России возможностью выйти на мировую арену в мягком, спортивном формате.

"Это площадка там, где через спорт, возможно, будет такой очень правильный, мягкий опять выход на мировую арену", — заключила Журова.

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