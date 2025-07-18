Заблуждение о тренировках, из-за которого ты не видишь результата

Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость

2:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Силовые тренировки — как спорткар: если ты их "бросишь", последствия ощутишь быстро. Но большинство страхов вокруг "железа" — просто мифы. Давай разложим всё по полочкам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Силовые тренировки

Миф: если бросить тренировки, мышцы превращаются в жир

Нет, мышцы не могут стать жиром по определению — это совершенно разные ткани. Но без регулярной нагрузки мышечная масса действительно уменьшается. А если при этом ты продолжаешь питаться как в период активных тренировок, тело начинает запасать лишнее.

Вывод: сбавил обороты в тренировках — сократи и калории.

Миф: для роста мышц нужны только большие веса и мало повторов

Это полуправда. Да, большие веса работают, но исследования подтверждают: даже умеренные нагрузки (в диапазоне 6-15 повторов) дают отличный эффект, если ты работаешь до мышечного утомления.

Вывод: не вес важен, а то, насколько ты напрягся. Почувствовал жжение? Значит, всё идёт по плану.

Миф: силовые тренировки ухудшают гибкость

Наоборот! При правильной технике силовые упражнения могут даже улучшить твою подвижность. Главное — выполнять движения в полном диапазоне.

Вывод: гибкость и сила — не враги, а отличная пара.

Миф: тренажёры эффективнее свободных весов

Тренажёры хороши на старте, но ограничивают движение и не включают стабилизирующие мышцы. А свободные веса активируют больше мышц, тренируют координацию и дают лучший результат.

Вывод: добавь в программу гантели, штангу или хотя бы турник.

Миф: между подходами нельзя делать другие упражнения

Почему бы и нет? Если делать лёгкие движения между подходами — это поможет сохранить разогретые мышцы, улучшить подвижность суставов и не дать себе остыть.

Вывод: хочешь выжать максимум — не просто стой, а двигайся!

Миф: силовые тренировки портят суставы

Да, проблемы с суставами возможны, но только если ты пренебрегаешь разминкой, техникой или хватаешься за слишком тяжёлый вес. При правильном подходе силовые — наоборот, укрепляют связки и суставы.

Вывод: начни с лёгкого, разогрейся, следи за техникой — и всё будет хорошо.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.



Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

