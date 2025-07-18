Не начинайте тренировку, пока не сделали это — иначе рискуете здоровьем

Представьте: кусок говядины с костью только что достали из морозилки. Попробуйте его согнуть — сломается. А теперь представьте тот же кусок, но нагретый до комнатной температуры. Гнётся, эластичный, податливый. С вашим телом — та же история.
Когда вы не разогреты, суставы скованы, мышцы жёсткие, связки не готовы. Даже простое движение может обернуться травмой. Поэтому разминка — не прихоть, а необходимость.
Не слушайте тех, кто говорит, что разминка — это лишнее. Тренировка без неё - как езда на холодном моторе. Долго не протянет.
Да, и перед силовой, и перед аэробикой. И никакой разницы: разминка обязательна всегда. Единственный нюанс — акцент на группы мышц, которые будут активнее всего.
Едете на велосипеде? Больше разминаем икры и бедра. Будет кардио? Подключаем все тело.
Хорошая разминка — это 5-10 минут, а не "галочка" на 60 секунд. Вот идеальная схема:
1. Запускаем сердце и кровь
1-2 минуты кардио-упражнений: бег на месте, прыжки, махи руками.
2. Делаем связки гибкими
3. Небольшая пауза
0,5-1 минута восстановления — чтобы восстановить дыхание перед основной нагрузкой.
Путают часто. Разминка — это разогрев, подъём. Заминка — это плавное возвращение к покою. Она делается в конце, в спокойном темпе, со статичной растяжкой.
Любая тренировка начинается с разминки. Всегда. Без исключений. Даже если тренируетесь дома, и даже если "всего лишь 15 минут".
Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
Рост человека; или длина́ те́ла челове́ка — расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп.
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