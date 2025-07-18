Не начинайте тренировку, пока не сделали это — иначе рискуете здоровьем

Фитнес-инструкторы объяснили, зачем нужна разминка перед кардио и силовыми

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Представьте: кусок говядины с костью только что достали из морозилки. Попробуйте его согнуть — сломается. А теперь представьте тот же кусок, но нагретый до комнатной температуры. Гнётся, эластичный, податливый. С вашим телом — та же история.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Разминка

Когда вы не разогреты, суставы скованы, мышцы жёсткие, связки не готовы. Даже простое движение может обернуться травмой. Поэтому разминка — не прихоть, а необходимость.

Что будет, если пропустить разминку

Меньше подвижность суставов

Риск воспалений и деформаций

Лёгкость травм связок

Возможны обмороки и скачки давления

Не слушайте тех, кто говорит, что разминка — это лишнее. Тренировка без неё - как езда на холодном моторе. Долго не протянет.

Нужна ли разминка перед разными тренировками

Да, и перед силовой, и перед аэробикой. И никакой разницы: разминка обязательна всегда. Единственный нюанс — акцент на группы мышц, которые будут активнее всего.

Едете на велосипеде? Больше разминаем икры и бедра. Будет кардио? Подключаем все тело.

Как выглядит универсальная разминка

Хорошая разминка — это 5-10 минут, а не "галочка" на 60 секунд. Вот идеальная схема:

1. Запускаем сердце и кровь

1-2 минуты кардио-упражнений: бег на месте, прыжки, махи руками.

2. Делаем связки гибкими

1-2 минуты суставной гимнастики — вращения шеей, плечами, тазом, коленями.

2-3 минуты мягкой растяжки — особенно тех мышц, которые будут работать больше всего.

3. Небольшая пауза

0,5-1 минута восстановления — чтобы восстановить дыхание перед основной нагрузкой.

Как понять, что вы хорошо размялись

Чувствуете прилив бодрости

Хочется двигаться, а не лежать

Появилось лёгкое потоотделение

Тело стало "тёплым" и податливым

Разминка ≠ заминка

Путают часто. Разминка — это разогрев, подъём. Заминка — это плавное возвращение к покою. Она делается в конце, в спокойном темпе, со статичной растяжкой.

Главное правило

Любая тренировка начинается с разминки. Всегда. Без исключений. Даже если тренируетесь дома, и даже если "всего лишь 15 минут".

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.



Рост человека; или длина́ те́ла челове́ка — расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп.

