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Эти упражнения только кажутся безобидными: что категорически нельзя делать в жару и чем их заменить

Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
1:51
Спорт

Пекло за окном, а вы — в кроссовках и с бутылкой воды? Подумайте дважды: летняя жара может превратить обычную тренировку в риск для здоровья.

Человек утоляет жажду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек утоляет жажду

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв в беседе с Pravda.Ru предостерёг: жара и спорт — не лучшая пара, особенно после 30. Причина проста: при высоких температурах организму сложно справляться с нагрузкой, даже привычной.

"Любая физическая активность — это уже стресс. А если прибавить жару, прямое солнце и влажность, нагрузка становится чрезмерной. Тело изнашивается быстрее, а польза от тренировки падает", — объясняет Мосалёв.

Особенно внимательными должны быть те, у кого проблемы с сердцем или дыхательной системой. В таких случаях от тренировок на жаре лучше вовсе отказаться.

Но если очень хочется…

Эксперт даёт небольшой лайфхак: тренировки в воде — альтернатива, которая может быть безопасной, если соблюдать осторожность. Наденьте головной убор, выбирайте водоём с прохладной водой и не забывайте о риске обезвоживания.

"Перегрев и обезвоживание — две основные опасности в такую погоду. Их нельзя недооценивать", — подчёркивает специалист.

После 30 лет ситуация становится ещё сложнее — тело уже не так эффективно регулирует температуру, и даже минимальные внешние факторы могут вызвать перегрузку.

Вывод один: лучше отложить пробежку на прохладный вечер или выбрать тренажёрный зал с кондиционером. А главное — слушать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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