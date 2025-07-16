Карлики и модели с большой грудью: Ямаль на 18 лет устроил вечеринку и супер-скандал

Ламин Ямаль под прицелом правительства Испании: его вечеринка вызвала хаос и гнев в обществе

4:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Молодой гений "Барселоны" Ламин Ямаль отпраздновал свое совершеннолетие с размахом, поэтому даже испанское правительство удивилось.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

Удивительно, как спортсмен, отмечающий своё 18-летие, смог добиться столь многого, что это можно было бы назвать карьерой, пусть и с небольшой натяжкой. Ламин Ямаль сумел совершить этот подвиг, да ещё и устроить такую грандиозную вечеринку в честь своего дня рождения, что испанское правительство уже подумывает о проведении расследования.

Ямаль-рекордсмен

Благодаря матчу с "Бетисом" Ямал смог объявить себя чемпионом Испании до своего 16-летия, а в следующем сезоне стал настоящей мировой звездой.

С переходом Усмана Дембеле в "ПСЖ" в команде, помимо бразильца Рафиньи, не осталось ни одного полноценного вингера. Хави пришлось обратиться к Ямалу, и молодой талант с радостью оправдал его доверие. Юный игрок "Барселоны" бил рекорды один за другим, а после пяти матчей в чемпионате даже получил вызов в сборную Испании.

Ямал дебютировал за сборную 8 сентября 2023 года в возрасте 16 лет и 57 дней в отборочном матче Евро против Грузии (7:1), сразу став самым молодым дебютантом и автором гола в истории национальной сборной.

Затем он установил рекорды Евро-2024: стал самым молодым игроком в истории турнира, самым молодым автором гола и самым молодым автором гола в истории финалов Евро.

13 июля 2025 года юной суперзвезде наконец-то исполнилось 18 лет, так что нам больше не придётся писать новости о том, что сборная Испании попала в затруднительное положение из-за детского труда на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Ламин Ямаль за свою карьеру уже пару раз показывал, что умеет веселиться. Например, он даже лидировал на праздновании чемпионства в "Барселоне".

Испанский нападающий "Барселоны" под номером 19 Ламин Ямаль машет болельщикам из автобуса с открытым верхом, пока игроки "Барселоны" празднуют свой 28-й титул в Ла Лиге в Барселоне, 16 мая 2025 года.

Его гол помог "Барселоне" стать чемпионом Ла Лиги, одержав победу со счётом 2:0 над местным соперником "Эспаньолом" в четверг. Эта победа не позволила "Реалу" догнать "Барселону" на вершине турнирной таблицы.

Скандал с невысокими людьми

Можно ли сказать, что 18-летие Ямала было запоминающимся? Можно сказать. Как минимум 250 гостей отметили совершеннолетие юной звезды на пляжном курорте недалеко от Барселоны в минувшие выходные. Были музыка, концерты, танцы и веселье, а среди приглашенных гостей было несколько артистов-карликов.

Мы не знаем, использовались ли приглашенные артисты в том же смысле, что и Джордан Белфорт, но Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями (ADEE) объявила на своей странице в социальных сетях, что подаст жалобу на Ямала, поскольку "совершенно неприемлемо, что в XXI веке людей с карликовостью используют просто для развлечения или в качестве шутки на частных вечеринках".

И, как будто этого было недостаточно, правительство Испании также высказалось, вплоть до того, что поручило Генеральному прокурору начать расследование в отношении Ямаля. Министерство социальных дел обратилось в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать произошедшее.

Гораздо круче официальной строгости тот факт, что самый известный карлик в мире, актер Питер Динклэйдж, также высказался по этому вопросу. Актёр, известный по ролям в фильмах "Игра престолов", "Под ножом", "Люди Икс", "Три билборда на границе Эббинга" и "Ты мне важен", высказался, и Ямаль, как сообщается, ответил ему в личном сообщении на своей странице в социальных сетях.

Помимо невысоких артистов, Ямаль также набрал совершенно другой тип артисток. Модель Клаудия Кальво рассказала, что футболист ищет девушек за гонорары от 10 000 до 20 000 евро. Роли девушек пока неясны, но было ясно, что Ямал хотел видеть на вечеринке блондинок и женщин с "определённым размером груди".

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.

