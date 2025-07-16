Отложены мечты: венгерских спортсменок разбудил неожиданный поворот на чемпионате мира

Шок на чемпионате мира: венгерские пловцы узнали о переносе заплыва слишком поздно

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Многие надеялись, что Венгрия завоюет свою первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре к утру вторника.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пловец

Должен был стартовать женский заплыв на 10 километров на открытой воде, в котором новоиспеченная чемпионка Европы в олимпийских видах спорта Виктория Михаливари-Фаркаш считается призёром. Однако заплыв был отложен из-за плохого качества воды, а решение было принято, когда наши пловцы уже спали.

Капитан национальной сборной Габор Геллерт рассказал о вопиющем случае, продолжение которого пока неизвестно, в Сингапуре царит полный хаос.

Решение о переносе соревнований было объявлено организаторами около полуночи по местному времени. Старт был назначен на 8:00, поэтому участники к этому времени уже выспались, чтобы отдохнуть перед 10-километровым забегом. Проснувшись, они обнаружили, что соревнований не будет. Габор Геллерт, капитан сборной Венгрии по плаванию на открытой воде, рассказал о случае.

"Две венгерские участницы, Виктория Михаливари-Фаркаш и Янка Юхас, уже спали и узнали о решении только в 5 утра, когда им было положено вставать. Наши пловцы жаловались на очень плохой воздух, в котором витали пары дизельного топлива и бензина, что неудивительно, ведь это один из самых загруженных судоходных путей в мире", — рассказал Габор Геллерт.

Капитан подчеркнул, что возмутительно, что соревнования официально отложили из-за проб, взятых в воскресенье, ведь в тот день всем, включая членов венгерской сборной, разрешили купаться.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

