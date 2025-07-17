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За что хейтят теннисистку Лоис Буассон? Её настрой разочаровал фанатов

Скандал в теннисе: за что критикуют поведение французской спортсменки
1:52
Спорт

Героиня последнего Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон не всегда имела правильный настрой на теннисных кортах.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Лоис Буассон сделала себе имя в прошлом месяце, блистав на престижном турнире "Ролан Гаррос". 22-летняя француженка, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата Франции, уступив в борьбе будущей чемпионке Коко Гауфф, открыла миру себя. Талантливая и многообещающая, она слишком долго боролась.

Годом ранее серьёзная травма колена перед своим, как предполагалось, первым "Ролан Гарросом" чуть не положила конец её карьере.

"Я чётко сказала себе, что всё кончено. Я ломалась почти каждый день, а то и по несколько раз в день…" — призналась она.

Убеждённая в то время, что ничего не изменится, Лоис Буассон долгое время отказывалась от психологической поддержки, чтобы увидеть "свет в конце туннеля".

"Я стала гораздо спокойнее и собраннее с тех пор, как вижу её", — признаётся уроженка Дижона.

Лоис Буассон открыто признаётся в своих амбициях выиграть турнир Большого шлема и настаивает, что играет "без какого-либо давления", несмотря на недавнюю известность. Это спокойствие не всегда было ей присуще, если верить её собственным признаниям.

Когда она только начала играть в баскетбол, после того как бросила его, считая слишком командным и раздражающим, Лоис Буассон сводила с ума своих тренеров и соперниц.

"Моя первая ракетка оказалась не на высоте", — вспоминает она. "Я плохо говорила, у меня был очень негативный настрой. Мне говорили, что моё поведение не соответствует той карьере, к которой я стремилась… Я поняла это со временем".

Уточнения

Лои́с Буассо́н (фр. Loïs Boisson; род. 16 мая 2003, Дижон) — французская теннисистка. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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