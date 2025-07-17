За что хейтят теннисистку Лоис Буассон? Её настрой разочаровал фанатов

Героиня последнего Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон не всегда имела правильный настрой на теннисных кортах.
Лоис Буассон сделала себе имя в прошлом месяце, блистав на престижном турнире "Ролан Гаррос". 22-летняя француженка, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата Франции, уступив в борьбе будущей чемпионке Коко Гауфф, открыла миру себя. Талантливая и многообещающая, она слишком долго боролась.
Годом ранее серьёзная травма колена перед своим, как предполагалось, первым "Ролан Гарросом" чуть не положила конец её карьере.
"Я чётко сказала себе, что всё кончено. Я ломалась почти каждый день, а то и по несколько раз в день…" — призналась она.
Убеждённая в то время, что ничего не изменится, Лоис Буассон долгое время отказывалась от психологической поддержки, чтобы увидеть "свет в конце туннеля".
"Я стала гораздо спокойнее и собраннее с тех пор, как вижу её", — признаётся уроженка Дижона.
Лоис Буассон открыто признаётся в своих амбициях выиграть турнир Большого шлема и настаивает, что играет "без какого-либо давления", несмотря на недавнюю известность. Это спокойствие не всегда было ей присуще, если верить её собственным признаниям.
Когда она только начала играть в баскетбол, после того как бросила его, считая слишком командным и раздражающим, Лоис Буассон сводила с ума своих тренеров и соперниц.
"Моя первая ракетка оказалась не на высоте", — вспоминает она. "Я плохо говорила, у меня был очень негативный настрой. Мне говорили, что моё поведение не соответствует той карьере, к которой я стремилась… Я поняла это со временем".
Лои́с Буассо́н (фр. Loïs Boisson; род. 16 мая 2003, Дижон) — французская теннисистка.
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